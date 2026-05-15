Epidémie d'Ebola déclarée dans la province de l'Ituri, dans l'est de la RDC, selon l'Africa CDC

Des personnels de santé à l'intérieur de la "zone rouge" d'un centre de traitement d'Ebola, le 9 mars 2019 à Butembo, en RDC ( AFP / JOHN WESSELS )

Une épidémie d'Ebola est déclarée dans la province de l'Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), région en proie à des conflits armés, a annoncé vendredi à Addis Abeba l'Africa CDC, l'agence sanitaire de l'Union africaine (UA).

Pour l'heure, quatre décès ont été attribués au virus en laboratoire et 246 cas suspects dont 65 mortels ont été recensés, selon l'Africa CDC.

"Une épidémie de maladie à virus Ebola a été confirmée dans la province de l'Ituri", écrit vendredi l'Africa CDC.

Malgré de récents vaccins et traitements, le virus Ebola reste souvent mortel, avec des taux de létalité qui varient de 25% à 90%, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cette fièvre hémorragique hautement contagieuse a fait 15.000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années. L'épidémie d'Ebola la plus meurtrière en RDC, survenue entre 2018 et 2020, avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades.

La présence du virus a été confirmée dans 13 des 20 échantillons testés à Kinshasa, capitale de la RDC, selon Africa CDC qui précise que "quatre décès ont été signalés parmi les cas confirmés en laboratoire".

L'Africa CDC précise que les premiers résultats des analyses en laboratoire "suggèrent un ebolavirus non-Zaïre", alors que la souche Zaïre est la seule pour laquelle vaccins et traitements existent actuellement et que "le séquençage est en cours afin de mieux caractériser la souche" concernée dans cette épidémie.

Des personnels de santé soignent un patient dans un centre de traitement Ebola (CTE) soutenu par MSF, le 3 novembre 2018 à Butembo, en RDC ( AFP / John WESSELS )

L'agence panafricaine dit suivre "de près la situation" et organiser vendredi "une réunion de coordination urgente de haut niveau avec la RDC, l'Ouganda, le Soudan du Sud et des partenaires internationaux afin de renforcer la surveillance transfrontalière, la préparation et les efforts de lutte contre l'épidémie".

Les cas ont été principalement recensés dans les zones de santé de Mongwalu et Rwampara qui comptent chacune 150.000 habitants environ.

La zone de Mongwalu est située à environ 90 km et deux heures de route, de Bunia, capitale de l'Ituri. Celle de Rwampara est adjacente à l'agglomération de Bunia.

Des cas suspects, "en attente de confirmation", ont aussi été constatés à Bunia, dont la population est estimée à 300.000 habitants environ, souligne l'Africa CDC.

- "Propagation supplémentaire" -

L'agence sanitaire fait part de sa "préoccupation" concernant le "risque élevé de propagation supplémentaire", en raison du contexte urbain dans la région, de l'insécurité dans la zone, ainsi que de la proximité avec l'Ouganda et le Soudan du Sud. Ce dernier, l'un des pays les plus pauvres au monde, est dépourvu d'infrastructures et lui aussi déchiré par un conflit.

Un personnel de santé enfile son équipement de protection avant d'entrer dans la zone rouge d'un centre de traitement Ebola (CTE) soutenu par MSF, le 6 novembre 2018 à Bunia, en RDC ( AFP / John WESSELS )

L'épidémie tout juste annoncée est la 17e épidémie d'Ebola en RDC depuis que la maladie a été identifiée pour la première fois en 1976 au Zaïre, ancien nom de ce vaste pays d'Afrique centrale.

La dernière épidémie en date en RDC jusqu'ici, déclarée en août 2025 dans le centre du pays, a fait au moins 34 morts, avant d'être déclarée éradiquée en décembre.

D'autres pays du continent ont été touchés ces dernières années par des épidémies d'Ebola, notamment la Guinée, l'Ouganda ou la Sierra Leone.

La transmission humaine du virus se fait par les fluides corporels ou par exposition au sang d'une personne infectée, vivante ou décédée, avec pour principaux symptômes des fièvres, vomissements, saignements et diarrhées.

Les personnes infectées ne deviennent contagieuses qu'après l'apparition des symptômes, après une période d'incubation allant de deux à 21 jours.

L'est de la RDC est en proie à des violences depuis plus de 30 ans.

L'Ituri, riche en or et frontalière de l'Ouganda, est le théâtre depuis des années de violences récurrentes entre communautés locales hema et lendu, alimentées par des milices communautaires. Les islamistes des Forces démocratiques alliées (ADF), affiliées au groupe Etat islamique et réputées pour leur extrême violence contre les civils, y commettent aussi régulièrement des massacres.