L'Iran affirme qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant la relance de l'accord de paix provisoire avec les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisé: les prix du pétrole se sont stabilisés dans le dernier paragraphe)

* L'accord conclu en juin s'est rapidement effondré

* Les deux parties s’accusent mutuellement de ne pas respecter les termes de l’accord

* Le détroit d'Ormuz reste fermé

* Les attaques contre des navires mardi ont de nouveau secoué les marchés

par Parisa Hafezi et Elwely Elwelly

L'Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à mettre définitivement fin à la guerre dans le Golfe, selon une source iranienne de haut rang, qui a déclaré qu'aucun progrès n'avait été réalisé dans les négociations visant à relancer l'accord provisoire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en œuvre.

Ces déclarations ont porté un nouveau coup aux espoirs de résolution de la crise, après les nouvelles attaques contre le transport maritime dans la région mardi.

L’accord conclu en juin prévoyait une « cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts », mais il s’est rapidement effondré, le président américain Donald Trump ayant déclaré le 7 juillet qu’il était « terminé » et le ministère iranien des Affaires étrangères l’ayant déclaré « suspendu » une semaine plus tard.

Les États-Unis accusent l’Iran de ne pas respecter une disposition de l’accord prévoyant la réouverture de la voie maritime vitale du détroit d’Ormuz. Téhéran affirme que Washington a renié ses engagements, notamment la levée du blocus des ports iraniens et le déblocage des avoirs iraniens gelés.

« L’une des questions actuellement débattues par l’intermédiaire des médiateurs concerne le retour des États-Unis à l’accord provisoire et la définition d’un calendrier pour la mise en œuvre des engagements. Il n’y a eu absolument aucun progrès sur cette question », a déclaré la source iranienne .

Washington n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Des milliers de personnes ont été tuées dans ce conflit, principalement en Iran et au Liban, depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran le 28 février.

L’Iran a frappé des cibles et des infrastructures américaines dans des pays tels qu’Oman, la Jordanie, le Koweït, Israël, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

LES DEUX PARTIES INTENSIFIENT LEUR RHÉTORIQUE

L'accord de cessez-le-feu provisoire conclu en juin prévoyait un délai de 60 jours, prolongeable d'un commun accord, au cours duquel l'Iran et les États-Unis devaient parvenir à un accord définitif limitant le programme nucléaire de Téhéran et levant les sanctions américaines.

La source iranienne a démenti mercredi un article de l’agence de presse turque Anadolu qui citait des sources gouvernementales pakistanaises affirmant avoir accepté de prolonger ce délai de 60 jours.

« Il n’est pas question de prolongation car, du point de vue de l’Iran, aucun délai n’a commencé à courir et il n’y a donc rien à prolonger. Les États-Unis ont violé l’accord provisoire 48 heures après sa conclusion et s’en sont retirés quelques jours plus tard », a déclaré cette source à Reuters.

L’Iran et les États-Unis ont tous deux durci leur discours ces deux derniers jours.

Le plus haut responsable iranien de la sécurité, Mohsen Rezaei , a déclaré mardi que le détroit d’Ormuz resterait fermé à moins que les États-Unis n’acceptent les conditions posées par l’Iran pour mettre fin à la guerre .

Cette déclaration faisait suite à une nouvelle exigence formulée lundi par Trump, selon laquelle l’Iran devrait verser des indemnités aux familles des personnes tuées au cours de 50 ans de guerres, d’attaques et de manifestations.

Tout au long du conflit, Trump a alterné entre menaces d’escalade et affirmations selon lesquelles un accord de paix serait imminent.

S'adressant aux journalistes après une visite dans l'Ohio mardi, Trump a déclaré: « L'Iran se porte bien, vraiment très bien. »

« Nous avons affaire à un pays qui a été le tyran du Moyen-Orient pendant 50 ans, voire 51 si l’on y réfléchit bien… et il n’est plus le tyran du Moyen-Orient. »

ATTAQUES CONTRE LE TRANSPORT MARITIME

Le détroit d’Ormuz, un passage étroit entre l’Iran et Oman qui marque l’entrée du golfe Persique, acheminait un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié avant la guerre.

Les contrats à terme sur le Brent, référence du marché

LCOc1 , ont bondi depuis le début de la guerre en février, atteignant un pic à 126 dollars le baril, soit environ 75 % de plus que les niveaux d’avant-guerre, sur fond de fluctuations reflétant les inquiétudes liées aux perturbations de l’approvisionnement en pétrole du Golfe et aux signaux contradictoires concernant les négociations de paix.

Ces inquiétudes ont été aggravées par plusieurs attaques distinctes contre des navires mardi.

À l’extrémité sud de la mer Rouge, quatre membres d’équipage ont été tués mardi lors d’une attaque menée par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre un petit cargo dans le détroit de Bab el-Mandeb. Il s’agit de la première attaque meurtrière perpétrée par ce groupe contre la navigation depuis le début de la guerre.

L’armée américaine a quant à elle déclaré qu’un hélicoptère MH-60 de la marine américaine avait tiré deux missiles Hellfire pour neutraliser le système de direction d’un cargo battant pavillon panaméen .

Le navire a ignoré les avertissements répétés lui enjoignant de cesser de violer le blocus naval imposé aux ports iraniens, a précisé le Commandement central américain. Des sources maritimes ont indiqué à Reuters que le navire avait été touché au large du Pakistan alors qu’il se dirigeait vers le golfe d’Oman.

Les cours du pétrole ont d'abord augmenté avant de se stabiliser dans un contexte de forte volatilité mercredi, après que les prévisionnistes ont revu à la baisse leurs estimations concernant la demande de pétrole pour 2026. Les contrats à terme sur le Brent s'échangeaient à environ 88 dollars le baril et ceux sur le West Texas Intermediate américain à environ 83 dollars le baril.