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L'Iran accuse les Etats-Unis d'avoir violé le protocole d'accord
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 04:57

Le président du Parlement et négociateur en chef iranien, Mohammed Baqer Qalibaf, a accusé mercredi les Etats-Unis d'une violation majeure du protocole d'accord signé entre Téhéran et Washington.

Mohammed Baqer Qalibaf a cité comme exemple les attaques contre l'Iran, l'annulation de l'autorisation provisoire accordée à l'Iran pour vendre son pétrole, les menaces de nouvelles frappes, les violations des "ajustements" iraniens dans le détroit d'Ormuz, et les attaques israélienne au Liban.

"L'ère de l'intimidation et du chantage est terminée", a-t-il dit dans un message publié sur le réseau social X. "Nous ne plions pas."

L'armée américaine a effectué de nouvelles frappes en Iran mardi après avoir révoqué l'autorisation provisoire accordée à Téhéran pour vendre son pétrole après que trois pétroliers ont été touché par des projectiles dans le détroit d'Ormuz.

(Enas Alashray; version française Camille Raynaud)

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