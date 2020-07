Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Iran a remis au BEA les boîtes noires du Boeing abattu en janvier Reuters • 20/07/2020 à 17:33









(Actualisé avec téléchargement des conversations) PARIS, 20 juillet (Reuters) - Les conversations enregistrées dans le cockpit du Boeing d'Ukraine International Airlines abattu en janvier par la défense aérienne iranienne ont pu être téléchargées, a annoncé lundi le Bureau d'enquêtes et d'analyses français pour la sécurité de l'aviation civile (BEA). Ce dernier avait annoncé plus tôt avoir officiellement reçu l'enregistreur de données et l'enregistreur phonique (FDR et CVR) de l'appareil et avoir commencé son travail d'inspection. Les Gardiens de la révolution iraniens ont abattu l'avion avec un missile sol-air peu après le décollage de l'appareil de l'aéroport de Téhéran, faisant 176 morts. Les autorités iraniennes ont reconnu une "erreur désastreuse" commise à un moment de forte tension avec les États-Unis. Après des mois d'incertitude sur le sort des "boîtes noires" de l'appareil, l'Iran a confirmé le mois dernier avoir sollicité l'aide du BEA français. (Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

