L'Irak réclame un quota OPEP plus important en raison des pressions sur ses recettes et des nouveaux investissements pétroliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Irak dispose d'une capacité de production pétrolière de 4,9 millions de barils par jour, selon l'AIE

* Le pays envisage une augmentation à long terme de sa production pour atteindre environ 7 millions de barils par jour

* L’Irak a envisagé de quitter l’OPEP dans le cadre de sa campagne d’augmentation de la production

* L'Irak est le deuxième plus grand producteur de l'OPEP

par Ahmed Rasheed et Sarah El Safty

Une crise économique provoquée par la guerre en Iran et une nouvelle vague d’investissements de la part des géants pétroliers poussent l’Irak à faire pression avec détermination pour obtenir un quota de production plus élevé au sein de l’OPEP, ce qui pourrait le mettre en conflit avec le bloc des producteurs.

La pression exercée par Bagdad vient s’ajouter aux défis auxquels est confrontée l’Organisation des pays exportateurs de pétrole , encore sous le choc des répercussions du conflit et du départ inattendu des Émirats arabes unis après près de 60 ans d’adhésion.

La guerre, qui a entraîné d’énormes réductions des exportations, a exacerbé les dissensions parmi les principaux membres du groupe issus du Golfe.

L’Irak — qui figure parmi les cinq membres fondateurs de l’OPEP et en est le deuxième plus grand producteur — a subi un coup dur sur le plan économique, les recettes pétrolières, qui représentaient l’essentiel des revenus de l’État, s’étant taries.

« La demande de l’Irak visant à obtenir un quota OPEP plus élevé est avant tout une réponse aux pressions économiques croissantes », a déclaré un conseiller irakien en matière d’énergie, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de la question.

« Les perturbations des exportations et les pertes liées à la guerre ont accru la nécessité d’augmenter la production. »

Alors que la fragile trêve entre les États-Unis et l’Iran laisse désormais entrevoir un déblocage du détroit d’Ormuz, l’Irak est pressé de renflouer ses caisses et envisage toutes les options possibles si son quota au sein de l’OPEP n’est pas considérablement augmenté.

Il a même envisagé de quitter l’organisation , ont indiqué des sources à Reuters la semaine dernière, bien que le Premier ministre Ali Faleh al-Zaidi ait déclaré vendredi dans un communiqué qu’il n’avait pas discuté d’une telle mesure.

La conviction que le pays devrait tirer davantage profit de ses ressources pétrolières a été renforcée par une série d’accords de plusieurs milliards de dollars signés depuis début 2025 avec des géants pétroliers qui, pendant des années, avaient boudé l’Irak en raison de son instabilité.

BP BP.L s’est engagé à investir jusqu’à 25 milliards de dollars pour redévelopper quatre gisements géants à Kirkouk. TotalEnergies TTEF.PA mène actuellement un projet de 10 milliards de dollars à Bassorah. ExxonMobil XOM.N a signé un accord pour développer l’immense gisement de Majnoon. Et Chevron a également envisagé un retour .

Pourtant, malgré ces engagements et un éventuel assouplissement des restrictions en matière de quotas, certains experts continuent de se demander si l’Irak sera capable de surmonter ses besoins colossaux en infrastructures et les risques persistants liés à la mise en œuvre pour concrétiser ses ambitions.

PLUS DE BARILS, PLUS DE RECETTES NÉCESSAIRES

Même parmi les économies du Golfe dépendantes du pétrole, celle de l’Irak se démarque.

Selon les données de la Banque mondiale, le pétrole représentait 88 % de ses recettes publiques l’année dernière, l’un des taux les plus élevés de l’OPEP. À titre de comparaison, l’Arabie saoudite tirait environ 55 % de ses recettes publiques du pétrole, selon les données du ministère des Finances.

Les conséquences de la guerre ont été aggravées par l’absence, en Irak, d’une alternative au détroit d’Ormuz pour les exportations de pétrole à grande échelle. L’Irak a produit 1,48 million de barils de pétrole par jour en mai, selon les données de l’OPEP, contre près de 4,2 millions de barils par jour en février, avant la fermeture effective de cette voie navigable.

Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Irak dispose d’une capacité de production de 4,9 millions de barils par jour et pourrait atteindre ce niveau en 90 jours. Cela représente plus de 500 000 barils par jour — soit environ 36 millions de dollars par jour aux prix actuels —, soit un volume supérieur à son quota OPEP de juillet, fixé à 4,378 millions de barils par jour.

« Du point de vue de Bagdad, le message est simple: nous avons besoin de plus de barils et de plus de recettes », a déclaré le conseiller irakien en matière d’énergie.

AMBITIONS POUR L'AVENIR, DÉCEPTIONS DU PASSÉ

Les projets à long terme de l’Irak visant à accroître sa capacité de production porteraient sa production bien au-delà de ses quotas actuels au sein de l’OPEP.

Trois responsables pétroliers irakiens ont indiqué que le pays visait une production de 7 millions de barils par jour dans les années à venir.

BP, TotalEnergies, ExxonMobil et Chevron ont publiquement présenté leur regain d’intérêt pour l’Irak comme des paris de croissance à long terme leur permettant d’accéder à de nouvelles ressources. Mais le secteur aura besoin d’investissements encore plus importants s’il veut atteindre ses nouveaux objectifs, ont déclaré des experts à Reuters.

Le Premier ministre al-Zaidi, qui a pris ses fonctions le mois dernier, a indiqué que la reconstruction de l’économie irakienne et l’attraction d’investissements étrangers seraient au cœur de son programme. Déjà soutenu par le président américain Donald Trump, il se rendra à Washington à la mi-juillet et a déclaré que les entreprises américaines souhaitant s’implanter en Irak bénéficieraient d’une priorité absolue.

Ce n’est pas la première fois que Bagdad vise haut. Les précédents plans visant à augmenter la capacité de production se sont heurtés à des retards et à des obstacles. Et cette fois-ci encore, certains se montrent sceptiques.

« Atteindre les 7 millions de barils par jour se heurte à des obstacles de taille et semble extrêmement optimiste », a déclaré Mercedes McKay, analyste senior en amont chez Energy Aspects, soulignant que les contraintes liées aux infrastructures d’exportation continueront de limiter la rapidité avec laquelle les nouvelles capacités pourront être mises en service.

Une précédente initiative, plus ambitieuse, visant à porter la capacité à 12 millions de barils par jour, avait été revue à la baisse en 2012 après que des entreprises internationales eurent négocié des objectifs de production revus à la baisse, invoquant des taux de déclin naturel élevés, de faibles taux de récupération et des investissements insuffisants dans les infrastructures.

Il ne sera pas facile d’attirer les niveaux d’investissement nécessaires pour développer les gisements pétroliers et remédier aux goulets d’étranglement infrastructurels qui ont empêché, par le passé, les gains de capacité de se traduire par une hausse durable de la production.

Et l’Irak peine toujours à se défaire de l’image qui a rendu les entreprises étrangères méfiantes par le passé, a déclaré Mohammed Abbas, ancien dirigeant de la société pétrolière publique de Bassorah et aujourd’hui consultant en énergie.

« Le secteur continue de faire face à … des incertitudes réglementaires, des défis en matière de sécurité, une instabilité politique et des retards dans l’exécution des projets », a-t-il déclaré.