Clermont-Ferrand: la police tire et blesse un homme ayant agressé plusieurs personnes au couteau

En début d'après-midi, dans un quartier du nord de Clermont-Ferrand, "un homme, armé d'un couteau, s'est rué sur un policier qui tentait de l'interpeller alors que cet individu venait d'agresser plusieurs personnes", a expliqué le procureur de la République ( AFP / FRED TANNEAU )

Un policier a blessé par balle et arrêté dimanche à Clermont-Ferrand un homme qui attaquait un de ses collègues après avoir agressé au couteau trois personnes, le parquet précisant qu'aucun élément n'évoquait la piste terroriste à ce stade.

Ce Soudanais de 34 ans avait déjà été condamné par la justice dans la capitale auvergnate pour "outrage, rébellion, violences sur policier et menaces de mort", a précisé à l'AFP Eric Serfass, procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Il faisait également l'objet d'un suivi psychiatrique, a indiqué une source policière à l'AFP.

Ses trois victimes ont été hospitalisées mais leur pronostic vital n'est pas engagé, selon une autre source policière.

En début d'après-midi, dans un quartier du nord de Clermont-Ferrand, "un homme, armé d'un couteau, s'est rué sur un policier qui tentait de l'interpeller alors que cet individu venait d'agresser plusieurs personnes", a expliqué le M. Serfass, confirmant des informations du quotidien La Montagne.

Un policier du même équipage "a fait usage de son arme à feu contre cet individu", qui a été blessé par ce tir", a poursuivi le magistrat, concluant: "à ce stade, aucun élément n'évoque le caractère terroriste des faits". "L'homme est de nationalité soudanaise, né au Soudan", selon M. Serfass.

Il avait d'abord porté une estafilade à la nuque à son voisin avec un couteau de cuisine, puis dégradé les vitres d'un autobus avant de poignarder deux passants, l'une au dos, l'autre à l'épaule, selon la source policière.

Puis il s'est précipité, couteau à la main, sur un policier venu l'interpeller. Son collègue a tiré à trois reprises pour le stopper, le touchant au bras et à l'estomac, toujours selon la même source qui ajoute que le pronostic vital de cet homme, en situation de séjour irrégulier, était réservé dimanche en soirée.

L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Violences urbaines

Le drame s'est déroulé dans le quartier des Carmes, proche de la gare, où des habitants, qui avaient manifesté en mai 2025, se plaignent de plus en plus de problèmes d'insécurité et de violences urbaines liés notamment au trafic de stupéfiants et à la consommation d'alcool sur la voie publique.

Depuis le début de l'année, plusieurs faits de violences y ont éclaté. Le 13 juin, un homme de 23 ans y avait été tué lors d'une rixe impliquant une dizaine de personnes, et un autre de 19 ans blessé au couteau.

Le nouveau maire LR, Julien Bony, élu en mars après un long règne du Parti socialiste sur cette ville de 273.000 habitants, avait fait de la sécurité un de ses thèmes de campagne et prévoit d'armer sa police municipale.

La capitale auvergnate est en proie depuis 2025 à une vague de violences et de règlements de comptes, liés au narcotrafic, inédits dans cette ville.

M. Bony a instauré un couvre-feu pour les "mineurs de moins de 16 ans non accompagnés" de 23H00 à 7H00 pour toute la durée du Mondial de foot, sous peine d'une amende de 150 euros, après d'importantes violences urbaines la soirée du 30 mai de la victoire du PSG en Ligue des champions.