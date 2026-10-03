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L'Irak affirme avoir acheminé 2 millions de barils de pétrole brut via le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 22:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sous forme de liste à puces)

La société publique irakienne Oil Tanker Company a transporté 2 millions de barils de brut irakien à bord d’un très grand pétrolier (VLCC) via le détroit d’Ormuz, une opération que son directeur général a décrite samedi comme la première de ce type de la société depuis des décennies.

* Cette annonce signifie que la société achemine le brut via le détroit plutôt que de le livrer au port de Bassorah, ce qui confère à la société publique de commercialisation du pétrole SOMO une plus grande flexibilité quant à la manière et au lieu de vente du brut.

* Le directeur général de la société, Ali Qais Abdul Jabbar, a déclaré dans un communiqué que cette initiative pourrait permettre à la SOMO de tirer parti de meilleures opportunités de vente et de tarification.

* La Compagnie irakienne de pétroliers s’efforce également d’acquérir et de posséder des pétroliers spécialisés afin d’élargir sa flotte et de renforcer sa capacité à rivaliser avec les compagnies maritimes régionales, a-t-il ajouté.

* L’Irak avait auparavant obtenu l’autorisation de l’Iran pour que ses pétroliers puissent transiter par le détroit d’Ormuz, que l’Iran a de fait fermé pendant son conflit avec les États-Unis.

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