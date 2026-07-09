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L'IPO de SK Hynix aux USA sursouscrite plus de sept fois, selon une source
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 11:48

Le président sud-coréen Lee Jae Myung assiste à une réunion d'information publique sur la stratégie de développement de l'industrie de pointe dans le sud-ouest de la Corée du Sud, à Gwangju

Le président sud-coréen Lee Jae Myung assiste à une réunion d'information publique sur la stratégie de développement de l'industrie de pointe dans le sud-ouest de la Corée du Sud, à Gwangju

par Hyunjoo Jin

La demande pour ‌l'introduction en Bourse aux États-Unis du géant sud-coréen de puces SK Hynix a ​dépassé de plus sept fois le nombre d'actions disponibles, a déclaré jeudi une source au fait du dossier, à la veille de son entrée au Nasdaq.

L'opération du fabricant ​de semi-conducteurs visant à lever près de 28 milliards de dollars (24,48 milliards d'euros) devrait constituer la deuxième ​plus importante levée de fonds au monde ⁠après l'introduction en Bourse (IPO) record de SpaceX, d'un montant de 85,7 milliards de ‌dollars, en juin dernier.

SK Hynix n’a pas souhaité faire de commentaire. La source a voulu rester anonyme, les détails de la vente ​d’actions étant confidentiels.

À la ‌Bourse de Séoul, jeudi, l'action SK Hynix a gagné 5,3% ⁠à 2,186 millions de wons.

SK Hynix prévoit de fixer jeudi le prix définitif de l’offre de certificat de dépôt américain (ADR), et les ADR commenceront à être négociés ⁠sur le Nasdaq le ‌lendemain, le 10 juillet.

Dix ADR représenteront une action ordinaire et un ⁠document déposé lundi a indiqué un prix de référence de 242.500 wons par ‌ADR, sur la base du cours de clôture de SK Hynix ⁠le 3 juillet à Séoul.

SK Hynix a indiqué que Baillie ⁠Gifford Overseas, ainsi que ‌des fonds d’investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners, avaient chacun ​manifesté leur intérêt pour l’achat d’un montant ‌cumulé pouvant atteindre 7 milliards de dollars de ses ADR.

Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities, a ​déclaré que, contrairement à certaines attentes du marché, il ne s’attendait pas à ce que l’IPO de SK Hynix aux États-Unis entraîne une hausse significative ⁠du cours de ses actions sur le marché local.

Il a souligné que les entreprises nationales devaient encore faire face à l'effet "Korea discount", c’est-à-dire la tendance à se négocier à des valorisations inférieures en raison de préoccupations liées à la gouvernance d’entreprise.

(Rédigé par Hyunjoo Jin, avec la contribution de Tom Westbrook ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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