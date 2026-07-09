L'IPO de SK Hynix aux USA sursouscrite plus de sept fois, selon une source

Le président sud-coréen Lee Jae Myung assiste à une réunion d'information publique sur la stratégie de développement de l'industrie de pointe dans le sud-ouest de la Corée du Sud, à Gwangju
par Hyunjoo Jin
La demande pour l'introduction en Bourse aux États-Unis du géant sud-coréen de puces SK Hynix a dépassé de plus sept fois le nombre d'actions disponibles, a déclaré jeudi une source au fait du dossier, à la veille de son entrée au Nasdaq.
L'opération du fabricant de semi-conducteurs visant à lever près de 28 milliards de dollars (24,48 milliards d'euros) devrait constituer la deuxième plus importante levée de fonds au monde après l'introduction en Bourse (IPO) record de SpaceX, d'un montant de 85,7 milliards de dollars, en juin dernier.
SK Hynix n’a pas souhaité faire de commentaire. La source a voulu rester anonyme, les détails de la vente d’actions étant confidentiels.
À la Bourse de Séoul, jeudi, l'action SK Hynix a gagné 5,3% à 2,186 millions de wons.
SK Hynix prévoit de fixer jeudi le prix définitif de l’offre de certificat de dépôt américain (ADR), et les ADR commenceront à être négociés sur le Nasdaq le lendemain, le 10 juillet.
Dix ADR représenteront une action ordinaire et un document déposé lundi a indiqué un prix de référence de 242.500 wons par ADR, sur la base du cours de clôture de SK Hynix le 3 juillet à Séoul.
SK Hynix a indiqué que Baillie Gifford Overseas, ainsi que des fonds d’investissement gérés par Coatue Management et Situational Awareness Partners, avaient chacun manifesté leur intérêt pour l’achat d’un montant cumulé pouvant atteindre 7 milliards de dollars de ses ADR.
Lee Min-hee, analyste chez BNK Investment & Securities, a déclaré que, contrairement à certaines attentes du marché, il ne s’attendait pas à ce que l’IPO de SK Hynix aux États-Unis entraîne une hausse significative du cours de ses actions sur le marché local.
Il a souligné que les entreprises nationales devaient encore faire face à l'effet "Korea discount", c’est-à-dire la tendance à se négocier à des valorisations inférieures en raison de préoccupations liées à la gouvernance d’entreprise.
(Rédigé par Hyunjoo Jin, avec la contribution de Tom Westbrook ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)
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