L'investisseur américain Ananym prend une participation dans CTS Eventim, premier distributeur de billets en Europe, et réclame des changements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Christoph Steitz et Svea Herbst-Bayliss

L'investisseur activiste américain Ananym Capital a annoncé mardi avoir pris une participation dans la société allemande CTS Eventim

EVDG.DE , ajoutant que cette entreprise, qui commercialise des billets pour des concerts d'artistes internationaux tels que Taylor Swift, Ed Sheeran et Iron Maiden, était nettement sous-évaluée.

Avec une capitalisation boursière actuelle de près de 6 milliards d'euros (6,73 milliards de dollars) (6,6 milliards de dollars), CTS Eventim est le premier vendeur de billets en Europe et organise également de grands festivals tels que Rock am Ring et Rock im Park.

"C'est un investissement qui pourrait nous plaire pendant longtemps", a déclaré Charlie Penner, cofondateur d’Ananym, lors du sommet 13D Monitor Active Passive-Investment à New York. "Il y a en fait de l’argent à gagner en offrant aux gens un moment de détente. Dans ce cas précis, en leur permettant d’avoir un véritable contact humain", a ajouté Penner, qui dirige Ananym conjointement avec son cofondateur Alex Silver.

Les actions de la société allemande ont chuté de près de 50 % depuis leur plus haut historique atteint en mai dernier, plombées par des résultats médiocres, des prévisions décevantes pour 2026 et le départ récent de son directeur financier, qui marque le troisième départ d’un directeur financier au sein du groupe depuis 2020.

Ananym, qui a la réputation de travailler en collaboration avec les entreprises cibles, estime que CTS Eventim résiste bien à l’intelligence artificielle, mais qu’elle devrait l’utiliser pour améliorer l’expérience client et, à terme, faire grimper le cours de son action.

Offrir aux investisseurs davantage de transparence sur son modèle économique, mettre en place une structure de direction stable et procéder à un rachat d’actions pourraient libérer un potentiel de hausse de 50 % à 100 %, a déclaré Penner lors de la conférence.

CTS Eventim, dont le fondateur et directeur général de longue date, Klaus-Peter Schulenberg, est également le principal actionnaire du groupe, se négocie avec une décote de 44 % par rapport à son homologue américain Live Nation LYV.N sur la base du ratio entre le bénéfice de base et la valeur d’entreprise, selon les données de LSEG.

Le groupe, qui doit organiser le mois prochain sa toute première journée des marchés de capitaux, prévoit que son chiffre d’affaires et son résultat d’exploitation resteront stables ou s’amélioreront légèrement en 2026 par rapport à l’année dernière.

L’année dernière, la marge d’exploitation du groupe s’est établie à 15,5 %, tandis que son chiffre d’affaires a atteint 3,08 milliards d’euros.

Ananym estime que la direction a l’occasion, lors de cette journée des marchés de capitaux – qui intervient à un moment où les sociétés de capital-investissement sont avides d’acquérir des actifs dans le secteur du spectacle vivant –, de dissiper les idées fausses du marché et de faire connaître cette entreprise allemande à un plus grand nombre d’investisseurs internationaux.

La priorité absolue pourrait toutefois être de faire pression pour un rachat d’actions plus important, ce qui serait un signe de confiance accrue dans l’avenir de l’entreprise, a déclaré Penner. À l’heure actuelle, plusieurs investisseurs ont indiqué qu’un rachat d’actions constituerait l’utilisation la plus rentable du capital, ce qui laisse penser que davantage d’actionnaires activistes pourraient être prêts à faire pression en ce sens, alors que les cours des actions de nombreuses cibles sont sous pression.

Cet investissement marque le deuxième réalisé par Ananym en Allemagne en l’espace d’un an, après avoir révélé une participation dans le fabricant allemand d’équipements électriques Siemens Energy ENR1n.DE , en plaidant en faveur d’une scission de la division éolienne du groupe, Siemens Gamesa, afin d’en accroître la valeur.

Penner et Silver ont fondé Ananym il y a deux ans. Lors de la conférence 13D de l’année dernière, Penner avait exhorté la société d’énergie et de technologie Baker Hughes à scinder ses activités de services et d’équipements pour les champs pétroliers, affirmant qu’une telle mesure pourrait contribuer à faire grimper le cours de l’action d’au moins 60 %.

(1 dollar = 0,8920 euro)