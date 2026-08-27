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L'investisseur activiste Carl Icahn renonce à ses sièges au conseil d'administration de JetBlue
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 23:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'Icahn au paragraphe 4)

JetBlue Airways JBLU.O a annoncé jeudi que deux membres de son conseil d'administration, Jesse Lynn et Steven Miller, démissionnent avec effet immédiat, dans le cadre de l'accord conclu en 2024 entre la compagnie aérienne et l'investisseur activiste Icahn Enterprises. En 2024, JetBlue s'était engagée à nommer au sein de son conseil d'administration deux membres issus de la société de l'investisseur activiste Carl Icahn, évitant ainsi une bataille pour le contrôle de l'entreprise. Icahn avait déclaré détenir une participation d'environ 10 % dans la compagnie aérienne en 2024, participation qui est depuis tombée à 3,32 %, selon les données de LSEG. À l’époque, M. Icahn avait déclaré que les actions de JetBlue étaient sous-évaluées, affirmant que la compagnie aérienne représentait une opportunité d’investissement intéressante. Il a bâti sa carrière en rachetant des entreprises qu’il juge sous-évaluées. “Nous apprécions le partenariat constructif que nous avons entretenu avec JetBlue au fil des ans, alors que la compagnie aérienne s’est réorganisée, et nous nous réjouissons de la voir poursuivre avec succès la mise en œuvre de la stratégie JetForward”, a déclaré M. Icahn dans un communiqué.

Jesse Lynn est directeur juridique d’Icahn Enterprises

IEP.O et Steven Miller est gestionnaire de portefeuille chez Icahn Capital. Après leur départ, le conseil d’administration de JetBlue sera composé de 11 membres, dont 10 indépendants.

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