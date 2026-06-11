L'introduction en bourse de SpaceX a attiré plus de 70 milliards de dollars de commandes de particuliers, rapporte Bloomberg News

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SpaceX SPCX.O d'Elon Musk, a recueilli plus de 70 milliards de dollars de souscriptions auprès d'investisseurs particuliers dans le cadre de son introduction en bourse très attendue, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Les investisseurs particuliers devraient se voir attribuer au moins 20 % des actions, a rapporté Bloomberg News, ajoutant que les délibérations étaient en cours et que les détails de l'offre pouvaient encore changer.

SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Reuters avait précédemment rapporté que SpaceX envisageait d'allouer jusqu'à 30 % de l'offre aux investisseurs particuliers, une tranche de détail inhabituellement importante visant à tirer parti de la communauté de fans quasi-cultuelle de Musk.

L'entrée en bourse très attendue de SpaceX est prévue vendredi, le fabricant de fusées visant à lever 75 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1 800 milliards de dollars.

La société a suscité plus de 250 milliards de dollars de demande de la part des investisseurs pour ce qui s'annonce comme la plus grande introduction en bourse de l'histoire, a rapporté Reuters mardi, citant des sources proches du dossier.