L'introduction en bourse de Jio, la société d'Ambani, entièrement souscrite en quelques heures, établit un record en Inde

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* Première introduction en bourse du conglomérat Reliance depuis deux décennies

* L'offre de Jio Platforms a été entièrement souscrite

* Environ un tiers des actions est réservé aux investisseurs particuliers

* La société vise une valorisation pouvant atteindre 108,3 milliards de dollars

(Ajout des commentaires d'analystes, du contexte concernant les concurrents aux paragraphes 5 à 9, et de l'évolution du cours de l'action Reliance aux paragraphes 11 et 12)

par Vibhuti Sharma et Aditya Kalra

L'introduction en bourse de Jio Platforms JIOP.NS , d'un montant de 3,2 milliards de dollars, a été entièrement souscrite en moins de deux heures d'ouverture des enchères mercredi, les investisseurs s'étant rués sur la plus grande vente d'actions jamais réalisée en Inde et la première organisée par Reliance, la société du milliardaire Mukesh Ambani, depuis deux décennies.

Bénéficiant du soutien de Meta META.O , de Google GOOGL.O d’Alphabet et d’investisseurs institutionnels, Jio Platforms abrite la plus grande entreprise de télécommunications indienne, avec plus de 500 millions d’abonnés, ce qui en fait le deuxième opérateur de télécommunications au monde au sein d’un seul pays, après China Mobile 600941.SS .

L'introduction en bourse de Jio Platforms constituera un test majeur de l'intérêt mondial pour les nouvelles offres d'actions, à un moment où les investisseurs examinent d'un œil plus critique les entreprises liées à l'IA, ce qui, selon certains analystes, pourrait les amener à se détourner de cette technologie. Plus de 90 % du chiffre d'affaires de Jio provient de l'activité de télécommunications.

Cet engouement des investisseurs intervient alors même que les grandes introductions en bourse en Inde démarrent généralement lentement, les investisseurs institutionnels attendant souvent les dernières heures pour placer leurs ordres. Lors d’autres introductions en bourse importantes, la vente d’actions de la National Stock Exchange of India NSEI.BO n’a récemment été souscrite qu’à 42 % dès le premier jour, et celle de Hyundai Motor India HYUN.NS à seulement 18 %.

Aishvarya Dadheech, fondatrice de ⁠Fident Asset Management, a déclaré que la rapidité des souscriptions à l’introduction en bourse de Jio était surprenante, étant donné que les grandes introductions en bourse en Inde sont généralement entièrement souscrites vers la fin de la période d’offre. Elle a attribué ce succès à l’activité de télécommunications de Jio.

“Jio a bouleversé le paysage des télécommunications en Inde et cette introduction en bourse offre une valorisation très raisonnable, soutenue par des fondamentaux solides”, a-t-il déclaré.

L'activité de télécommunications de Jio, dirigée par Akash, le fils d'Ambani, a démarré en 2016 en pariant que les Indiens utiliseraient beaucoup plus Internet si cela ne leur coûtait presque rien. Elle a rapidement conquis des parts de marché au détriment de concurrents tels que Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS en proposant des forfaits de données bon marché et des appels vocaux gratuits.

Cette introduction en bourse valorise Jio Platforms à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l’une des plus grandes entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière dès l’ouverture des marchés le 28 octobre.

La capitalisation boursière de Bharti Airtel s'élevait mercredi à 123,38 milliards de dollars.

OFFRES RAPIDES

Les investisseurs institutionnels ont souscrit à 3,92 fois leur part réservée dans le cadre de l’introduction en bourse, selon les données boursières publiées mercredi. Les investisseurs particuliers, auxquels environ un tiers de l’émission est réservé, ont jusqu’à présent souscrit à 0,35 fois leur quota, indiquent ces données.

Pour de nombreux investisseurs indiens, Reliance Industries

RELI.NS d’Ambani, cotée en bourse depuis 1977, a été une source de richesse à long terme et un moyen d’épargne permettant de financer les études d’un enfant ou un mariage. Les activités de la société s’étendent du pétrole au commerce de détail.

Depuis 1990, année pour laquelle les données de la LSEG sont disponibles, les actions de Reliance cotées à Mumbai ont été multipliées par environ 330.

Cette semaine, Jio Platforms a attribué des actions d'une valeur de 853 millions de dollars à des investisseurs internationaux et nationaux, notamment l’Abu Dhabi Investment Authority et BlackRock BLK.N , après que la tranche réservée à ces investisseurs eut attiré des offres totalisant plus de 25 milliards de dollars.

Les investisseurs particuliers, ainsi que les salariés et les actionnaires de Reliance, participent à cette offre qui se termine vendredi et dont la fourchette de prix est fixée entre 1 065 et 1 119 roupies par action.

UNE DATE DE LANCEMENT FESTIVE

Il s’agit de la première introduction en bourse de Reliance depuis 2006.

Ambani avait initialement promis une cotation en bourse dans un délai de cinq ans en 2019, mais le projet avait déjà été reporté à 2025 . Une demande d’introduction en bourse prévue dès le mois de mars a été repoussée après que la guerre en Iran a refroidi l’engouement pour les introductions en bourse.

Jio Platforms lance son introduction en bourse pendant la période des fêtes hindoues, considérée comme propice aux achats, mais à un moment où les marchés indiens sont restés moroses ces dernières semaines.

Reliance a versé les salaires de ses plus de 400 000 employés avec environ 15 jours d’avance ce mois-ci, et la société a facilité ces dernières semaines l’ouverture de comptes-titres pour les personnes souhaitant souscrire à l’introduction en bourse, a déclaré une source du secteur ayant une connaissance directe de la situation.

Reliance n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Jio Platforms a enregistré un bénéfice d’environ 3,2 milliards de dollars , pour un chiffre d’affaires de 15,5 milliards de dollars au cours de l’exercice clos en mars.