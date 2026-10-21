L'introduction en bourse de Jio, la société d'Ambani, a été sursouscrite en quelques heures seulement, établissant un record en Inde

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(Mise à jour du taux de souscription; ajout d'éléments de contexte)

* Première introduction en bourse du conglomérat Reliance depuis deux décennies

* Environ un tiers des actions est réservé aux investisseurs particuliers

* La société vise une valorisation pouvant atteindre 108,3 milliards de dollars

par Vibhuti Sharma, Aditya Kalra et Yantoultra Ngui

L'introduction en bourse de Jio Platforms JIOP.NS , d'un montant de 3,2 milliards de dollars , a attiré des offres représentant plus du double des actions disponibles dès le début de l'après-midi de mercredi, après avoir été entièrement souscrite en moins de deux heures de cotation publique, les investisseurs se ruant sur la plus grande vente d'actions en Inde et la première du conglomérat Reliance du milliardaire Mukesh Ambani depuis deux décennies.

Bénéficiant du soutien de Meta META.O , d’ GOOGL.O Google (filiale d’Alphabet) et d’investisseurs institutionnels, Jio Platforms regroupe la plus grande entreprise de télécommunications indienne, avec plus de 500 millions d’abonnés, ce qui en fait le deuxième opérateur de télécommunications au monde au sein d’un seul pays, après China Mobile 600941.SS .

L'introduction en bourse de Jio Platforms constituera un test majeur de l'intérêt mondial pour les nouvelles offres d'actions, à un moment où les investisseurs examinent d'un œil plus critique les entreprises liées à l'IA, ce qui, selon certains analystes, pourrait les amener à se détourner de cette technologie. Plus de 90% du chiffre d'affaires de Jio provient de l'activité de télécommunications.

Les investisseurs institutionnels se sont rués pour passer leurs ordres, couvrant la tranche qui leur était allouée en 10 minutes, tandis que le carnet d’ordres global a été comblé en 100 minutes, ont déclaré deux personnes proches de l’opération, qui ont souhaité rester anonymes car ces informations sont confidentielles.

“C’est la plus rapide de l’histoire de l’Inde”, a déclaré l’un d’entre eux.

Cette ruée des investisseurs intervient alors même que les grandes introductions en bourse en Inde démarrent généralement lentement, les institutions attendant souvent les dernières heures pour enchérir. Lors d’autres grandes introductions en bourse, la vente d’actions de la Bourse nationale indienne

NSEI.BO n’avait récemment été souscrite qu’à 42% dès le premier jour, et celle de Hyundai Motor India HYUN.NS à seulement 18%.

Aishvarya Dadheech, fondatrice de ⁠Fident Asset Management, a déclaré que la rapidité des souscriptions à l’introduction en bourse de Jio était surprenante, étant donné que les grandes introductions en bourse en Inde sont généralement entièrement souscrites vers la fin de la période d’offre. Elle a attribué ce succès à l’activité de télécommunications de Jio.

“Jio a bouleversé le paysage des télécommunications en Inde et cette introduction en bourse offre une valorisation très raisonnable, soutenue par des fondamentaux solides”, a-t-il déclaré.

L'activité de télécommunications de Jio, dirigée par Akash, le fils d'Ambani, a démarré en 2016 en pariant que les Indiens utiliseraient beaucoup plus Internet si cela ne leur coûtait presque rien. Elle a rapidement conquis des parts de marché au détriment de concurrents tels que Bharti Airtel BRTI.NS et Vodafone Idea VODA.NS en proposant des forfaits de données bon marché et des appels vocaux gratuits.

Cette introduction en bourse valorise Jio Platforms à hauteur de 108,3 milliards de dollars, ce qui pourrait en faire l’une des plus grandes entreprises indiennes en termes de capitalisation boursière dès l’ouverture des marchés le 28 octobre.

La capitalisation boursière de Bharti Airtel s’élevait mercredi à 123,38 milliards de dollars.

OFFRES RAPIDES

Les investisseurs institutionnels ont soumis des offres représentant 4,9 fois leur part réservée dans le cadre de l’introduction en bourse, selon les données boursières publiées mercredi. Les investisseurs particuliers, auxquels environ un tiers de l’émission est réservé, ont jusqu’à présent soumis des offres représentant 0,54 fois leur quota, selon ces mêmes données.

Les nouvelles offres n'affluent toutefois pas aussi rapidement qu'en début de matinée, selon les données boursières en temps réel.

Pour de nombreux investisseurs indiens, Reliance Industries

RELI.NS d’Ambani, cotée en bourse depuis 1977, a longtemps été une source de richesse et un instrument d’épargne permettant de financer les études ou le mariage d’un enfant. Les activités de la société s’étendent du pétrole au commerce de détail.

Depuis 1990, année pour laquelle les données du LSEG sont disponibles, les actions de Reliance cotées à Mumbai ont été multipliées par environ 330.

Cette semaine, Jio Platforms a attribué des actions d’une valeur de 853 millions de dollars à plus de 200 investisseurs internationaux et nationaux, dont l’Abu Dhabi Investment Authority et BlackRock BLK.N , après que la tranche réservée à ces investisseurs eut suscité des offres totalisant plus de 25 milliards de dollars.

Les investisseurs particuliers, ainsi que les salariés et les actionnaires de Reliance, participent à cette offre qui se termine vendredi et dont la fourchette de prix est fixée entre 1.065 et 1.119 roupies par action.

UNE DATE DE LANCEMENT FESTIVE

Il s’agit de la première introduction en bourse de Reliance depuis 2006.

M. Ambani avait initialement promis une cotation en bourse dans un délai de cinq ans en 2019, mais le projet avait déjà été reporté à 2025 . Une demande de cotation prévue dès le mois de mars a été repoussée après que la guerre en Iran a refroidi l’engouement pour les introductions en bourse.

Jio Platforms lance son introduction en bourse pendant la période des fêtes hindoues, considérée comme propice aux achats, mais à un moment où les marchés indiens sont restés moroses ces dernières semaines.

Reliance a versé les salaires de ses plus de 400.000 employés avec environ 15 jours d’avance ce mois-ci, et la société a facilité ces dernières semaines l’ouverture de comptes-titres pour les personnes souhaitant souscrire à l’introduction en bourse, a déclaré une source du secteur ayant une connaissance directe de la situation.

Reliance n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Jio Platforms a enregistré environ 3,2 milliards de dollars de bénéfice pour un chiffre d’affaires de 15,5 milliards de dollars au cours de l’exercice clos en mars.

La société prévoit d’utiliser jusqu’à 2,89 milliards de dollars du produit de l’opération pour rembourser ou prépayer des emprunts de sa division télécoms, dirigée par Akash, le fils d’Ambani. Le reste sera affecté aux besoins généraux de l’entreprise, notamment aux dépenses d’investissement, comme l’indique le prospectus de l’introduction en bourse de Jio.