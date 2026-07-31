L'intervention japonaise a propulsé le volume des échanges sur le yen jeudi à son plus haut niveau depuis dix ans, selon le CME Group

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LONDRES, 31 juillet (Rtrs) - Jeudi, les volumes de transactions au comptant sur le yen ont atteint leur plus haut niveau depuis dix ans sur la plateforme de transactions EBS, tandis que les volumes de contrats à terme ont enregistré un record historique, alors que les autorités japonaises procédaient à une intervention consistant à acheter des yens et à vendre des dollars , a indiqué le CME Group.

Les volumes de transactions au comptant sur le yen ont totalisé 102 milliards de dollars jeudi, soit le volume quotidien le plus élevé depuis plus d’une décennie, a précisé le CME, qui gère la plateforme EBS, principale place de marché pour cette devise.

Les contrats à terme sur le yen ont enregistré un volume de transactions de 52 milliards de dollars, un montant record.

Le marché au comptant désigne l’achat ou la vente directe d’une devise pour une livraison immédiate, par opposition, par exemple, aux contrats à terme ou aux dérivés d’options.