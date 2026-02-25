 Aller au contenu principal
L'inflation annuelle confirmée à 1,7% pour janvier dans la zone euro
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 11:11

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,7% en janvier 2026, en baisse par rapport à 2,0% en décembre 2025, selon Eurostat, qui confirme donc en seconde lecture son estimation rapide du 4 février dernier.

Dans le détail, en janvier, la plus grande contribution au taux annuel d'inflation provenait des services ( 1,45 point de pourcentage, pp), suivis par l'alimentation, l'alcool et le tabac ( 0,51 pp), les biens industriels non énergétiques ( 0,09 pp) et l'énergie (-0,39 pp).

Au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, le taux s'est établi à 2,0% en janvier, contre 2,3% en décembre, les taux annuels les plus bas ayant été enregistrés en France (0,4%), au Danemark (0,6%), en Finlande et en Italie (1,0%).

