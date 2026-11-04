L'inflation accélère dans la zone euro, Deutsche AM temporise

Si l'inflation dans la zone euro a accéléré pour atteindre 4% en rythme annuel le mois dernier, Ulrike Kastens, économiste senior Europe chez Deutsche Asset Management, préfère plutôt se montrer rassurante, mettant en avant la stabilité de l'inflation sous-jacente.

Selon l'estimation rapide publiée dans la matinée par Eurostat, la hausse des prix à la consommation a atteint 4% en octobre, un taux annuel en progression par rapport aux 3,8% du mois précédent, retrouvant ainsi son niveau le plus élevé depuis septembre 2023.

Dans le détail, l'énergie devrait afficher le taux annuel le plus élevé en octobre (20,8%, contre 18,9% en septembre), suivie des services (3,3%), de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (1,6%), ainsi que des biens industriels hors énergie (1,2%).

"L'inflation sous-jacente est toutefois restée stable à 2,5%, ce qui laisse penser que les tensions inflationnistes sous-jacentes ne s'étendent pas à un nombre croissant de composantes", souligne Ulrike Kastens, pour qui "à ce stade, il s'agit d'une bonne nouvelle pour la BCE".

Selon l'économiste, si l'inflation a fortement accéléré en Italie sous l'effet de la hausse des prix des biens et des transports, peu d'éléments indiquent un élargissement similaire des tensions sur les prix à l'échelle de la zone euro. Les prix des services et des biens sont, dans l'ensemble, restés relativement stables, met-elle en avant.

L'économiste de Deutsche Asset Management affirme donc anticiper une inflation globale supérieure à 4% dans la zone euro au cours des prochains mois, sans que cela se traduise pour autant par une hausse significative de l'inflation sous-jacente.

"La BCE doit néanmoins rester vigilante : plus les prix de l'énergie se maintiendront à des niveaux élevés, plus le risque d'effets de second tour augmentera. Le biais de resserrement de la politique monétaire de la BCE apparaît donc pleinement justifié", prévient-elle cependant.