L'industrie allemande s'insurge contre les exigences "ridicules" de Trump

L'industrie demande à l'UE d'envisager un "instrument de lutte contre la coercition" jamais utilisé auparavant

Le régime tarifaire actuel coûte déjà des milliards aux entreprises allemandes

Les États-Unis sont la première destination des exportations allemandes

L'industrie allemande a réagi avec colère dimanche à l'intention du président américain Donald Trump d'utiliser des droits de douane pour accroître la pression sur le Danemark afin qu'il vende le Groenland, appelant l'Europe à ne pas céder à ses exigences.

La menace de M. Trump de mettre en œuvre une vague de droits de douane croissants sur les alliés européens jusqu'à ce que les États-Unis soient autorisés à acheter l'île stratégiquement importante fait dérailler une période de calme relatif pour les entreprises après que Bruxelles et Washington ont conclu un accord commercial l'été dernier.

L'Allemagne est vulnérable aux droits de douane en raison de son économie axée sur l'exportation, qui émerge lentement de deux années de déclin, les tensions commerciales mondiales pesant sur la demande de ses produits tels que les voitures, les machines et les produits chimiques.

"Si l'UE cède, cela ne fera qu'encourager le président américain à formuler la prochaine demande ridicule et à menacer de nouveaux droits de douane", a déclaré Bertram Kawlath, président de l'association allemande d'ingénierie VDMA.

"Des objectifs politiques très controversés sont liés à des sanctions économiques d'une manière inacceptable", a déclaré Volker Treier, spécialiste du commerce extérieur à la Chambre allemande de commerce et d'industrie (DIHK).

LES EXPORTEURS ATTENDENT UNE RÉPONSE FORTE DE L'UE

Tous deux ont appelé à une réponse unifiée de la part de l'Union européenne, rejoignant ainsi une déclaration similaire du président de l'association automobile allemande VDA samedi.

L'UE pourrait notamment recourir à son "instrument de lutte contre la coercition", jamais utilisé auparavant , qui lui permet de prendre des mesures de rétorsion à l'encontre des pays tiers qui exercent une pression économique sur les membres de l'UE pour qu'ils modifient leurs politiques.

La menace de samedi pourrait faire dérailler les accords provisoires que M. Trump a conclus l'année dernière avec l'Union européenne et la Grande-Bretagne, qui est également visée par les droits de douane prévus concernant le Groenland.

La VDMA et la DIHK ont mis en doute la probabilité que les législateurs de l'UE votent sur l'accord avec Washington ce mois-ci, qui implique principalement la suppression de nombreux droits de douane européens sur les produits américains importés dans l'Union.

"Le Parlement européen ne peut pas décider de réductions tarifaires pour les États-Unis la semaine prochaine tant que Washington fait pression sur l'Union européenne avec de nouveaux tarifs douaniers punitifs", a déclaré M. Kawlath.

VOLKSWAGEN ET MERCEDES COMPTENT DÉJÀ LES COÛTS DES TARIFS DOUANIERS

Le régime tarifaire actuel de Trump - qui impose un prélèvement de base de 15 % dans le cadre de l'accord avec l'UE, mais avec des taux plus élevés par exemple sur les produits en acier et en aluminium - a déjà pesé lourdement sur les entreprises allemandes, en particulier sur son industrie automobile, la plus importante d'Europe.

L'Allemagne a exporté pour un peu plus de 135 milliards d'euros (157 milliards de dollars) de marchandises vers les États-Unis entre janvier et novembre 2025, soit une baisse de 9 % par rapport à la même période de l'année précédente, bien que les États-Unis restent la première destination des exportations allemandes.

Volkswagen VOWG_p.DE a estimé le coût des droits de douane à jusqu'à 5 milliards d'euros en 2025. Les constructeurs automobiles Mercedes-Benz MBGn.DE et Porsche P911_p.DE ont également souffert, de même que le groupe chimique BASF

BASFn.DE .

Un dirigeant syndical de l'État allemand de Basse-Saxe, où Volkswagen est basé, a exprimé son inquiétude dimanche, avertissant que des droits de douane encore plus élevés pourraient compromettre la reprise de la plus grande économie d'Europe à un moment où l'industrie ralentit.

"Cette forme de politique commerciale américaine ne fait pas de gagnants. Elle nuit aux consommateurs, aux employés et aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique", a déclaré Thorsten Groeger d'IG Metall.

