L'Indonésie va dévoiler un projet de nouvelles règles de marché après une déroute de 80 milliards de dollars

La Bourse d'Indonésie publiera un projet de nouvelle réglementation du marché mercredi, a déclaré le régulateur financier du pays, qui cherche à agir rapidement pour répondre aux préoccupations soulevées par l'indice MSCI qui a déclenché un effondrement du marché de 80 milliards de dollars la semaine dernière. L'Indonésie a promis des réformes de la gouvernance du marché des capitaux après que MSCI a également averti d'une possible rétrogradation de l'économie du G20 de 1,4 trillion de dollars au statut de marché frontière des marchés émergents en raison de problèmes de transparence de la propriété et des transactions.

"L'objectif pour la publication de la réglementation est mars 2026", a déclaré Hasan Fawzi, superviseur en chef par intérim des marchés de capitaux à l'OJK, le régulateur financier indonésien. Le projet de réglementation, qui comprendra un amendement visant à augmenter le nombre minimum d'actions flottantes, sera soumis à l'avis des parties prenantes du secteur et du public pendant les dix prochains jours, a indiqué M. Hasan.

"L'OJK s'engage à agir rapidement pour examiner et fournir des suggestions et des conseils pour les révisions avant de mettre en œuvre la réglementation proposée", a-t-il déclaré. L'indice composite de Jakarta a plongé de 16,7 % en deux jours la semaine dernière, après que l'avertissement de MSCI a déclenché une vague de fuite des capitaux de la part des investisseurs, qui se sont refroidis à l'égard de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est .