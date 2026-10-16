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L'Indonésie subit une série de revers liés au moral des marchés en 2026
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 05:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du 4 mars: tableau récapitulatif avec de nouveaux développements)

Selon le fournisseur mondial d'indices MSCI, le marché boursier indonésien ne mérite plus le statut de marché émergent, les inquiétudes concernant son dysfonctionnement justifiant un déclassement au statut « autonome ».

Voici quelques-uns des revers subis en 2026 par l’Indonésie, une économie de 1 500 milliards de dollars, membre du G20 et puissance mondiale dans le secteur des matières premières.

* MSCI MSCI.N a déclaré le 16 octobre qu’il considérait que le maintien de la classification de l’Indonésie en tant que marché émergent n’était plus approprié , ajoutant que les retours des acteurs du marché suggéraient qu’un reclassement en marchés frontières « ne tiendrait pas suffisamment compte de la gravité des problèmes du marché ». La Bourse indonésienne a indiqué avoir pris des mesures concrètes pour renforcer la transparence et l’intégrité du marché des capitaux et qu’elle demanderait des éclaircissements à MSCI

* En janvier, MSCI avait averti qu’elle pourrait rétrograder l’Indonésie au rang de marché frontalier après avoir signalé des problèmes liés, selon elle, à des structures d’actionnariat opaques et à des comportements de transactions coordonnés qui avaient nui à la « bonne formation des prix ». Elle avait indiqué que les données de marché ne permettaient pas de déterminer clairement quelle proportion des actions des sociétés pouvait être librement négociée ni comment elle classait les actionnaires

* La menace de MSCI a pris les investisseurs par surprise et a entraîné une vague de ventes massives d’actions d’une valeur de 120 milliards de dollars, poussant plusieurs hauts responsables des autorités de régulation indonésiennes à démissionner en janvier, notamment le directeur de la Bourse. Les autorités financières ont promis des réformes majeures .

* Fin janvier, Goldman Sachs a abaissé sa recommandation sur les actions indonésiennes à « sous-pondérer » et a estimé que les sorties de capitaux étrangers pourraient atteindre 7,8 milliards de dollars en cas de déclassement par MSCI, même si elle jugeait ce scénario peu probable

* Quelques jours plus tard, l’agence de notation Moody’s a abaissé la perspective de la note de crédit de l’Indonésie de « stable » à « négative », invoquant une prévisibilité réduite dans l’élaboration des politiques, susceptible d’éroder la crédibilité politique de longue date de l’Indonésie. Elle a maintenu sa note à Baa2, mais a indiqué que ce passage à une perspective négative reflétait les risques liés à l’efficacité des politiques et les signes d’un affaiblissement de la gouvernance

* Moody's a également abaissé les perspectives de plusieurs entreprises indonésiennes, notamment Telkom Indonesia

TLKM.JK , le fabricant de nouilles Indofood CBP Sukses Makmur

ICBP.JK , ainsi que la société d'équipements lourds et miniers United Tractors UNTR.JK

* En mars, Fitch a emboîté le pas à Moody's en abaissant la perspective de la note souveraine de l'Indonésie de « stable » à « négative », invoquant une incertitude croissante et une crédibilité réduite dans l'élaboration des politiques

* En mai, MSCI a retiré six sociétés de son indice indonésien, suite à des inquiétudes antérieures concernant la transparence en matière de propriété et de transactions des actions indonésiennes

* MSCI devait initialement conclure son examen de l’Indonésie en juillet, mais l’a reporté à novembre, indiquant qu’un éventuel déclassement restait d’actualité. Cet examen a désormais été prolongé jusqu’en juin 2027

* En mai, l’indiceur FTSE Russell a annoncé qu’il exclurait les actions indonésiennes présentant une forte concentration de participation, à compter du 22 juin. Il avait auparavant reporté une révision concernant l’Indonésie, faisant part de préoccupations similaires à celles de MSCI quant à la difficulté de déterminer les niveaux de libre négociabilité des actions

* Le gouverneur de la banque centrale indonésienne, Perry Warjiyo, a démissionné en juillet, à mi-parcours de son deuxième mandat de cinq ans, une décision surprise qui a pesé sur les actifs indonésiens et incité le gouvernement à appeler au calme

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 05:41:38.

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