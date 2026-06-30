L'Indonésie condamne le fondateur de Gojek à 10 ans de prison dans une affaire de corruption controversée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Makarim a affirmé que cette affaire avait des motivations politiques

* Il a été accusé d'avoir tiré profit d'une décision d'achat d'ordinateurs portables destinés à des écoles

* Makarim doit également payer plus de 45 millions de dollars, sous peine de voir sa peine prolongée de cinq ans

(Article accompagné d’une interview de Makarim et d’un commentaire d’un universitaire) par Stanley Widianto et Heru Asprihanto

Mardi, un tribunal indonésien a déclaré Nadiem Makarim, cofondateur de la société technologique Gojek et ancien ministre de l’Éducation, coupable dans une affaire de corruption et l’a condamné à 10 ans de prison.

Cette affaire a suscité la polémique, Makarim, âgé de 41 ans, clamant farouchement son innocence – une position qui a reçu le soutien d’universitaires tant en Indonésie qu’à l’international, dont certains affirment que les poursuites à son encontre semblent motivées par des considérations politiques.

Ce verdict risque également d’ébranler davantage la confiance des investisseurs en Indonésie. La roupie et les actions ont chuté cette année après que les agences de notation ont revu à la baisse les perspectives , en raison de l’imprévisibilité des décisions politiques et de préoccupations liées à la gouvernance, tandis que l’indice MSCI envisage de dégrader la plus grande économie d’Asie du Sud-Est en raison de problèmes de transparence du marché.

CONDAMNÉ À PAYER 45 MILLIONS DE DOLLARS SOUS PEINE DE CINQ ANS SUPPLÉMENTAIRES

M. Makarim, qui a occupé le poste de ministre de l’Éducation de 2019 à 2024 sous le précédent gouvernement de Joko Widodo, a été accusé d’avoir tiré profit de la décision du gouvernement d’acheter des ordinateurs portables Google GOOGL.O Chromebook pour les écoles, ce qui a entraîné 125 millions de dollars de pertes pour l’État.

Le juge en chef Purwanto Abdullah, qui présidait l’audience devant le Tribunal anticorruption d’Indonésie à Jakarta, a déclaré qu’un collège de juges avait reconnu Makarim coupable d’abus de pouvoir et d’avoir causé des pertes à l’État. Il a été déclaré non coupable d’avoir cherché à s’enrichir personnellement.

Makarim, qui comptait autrefois parmi les figures de proue de la scène des start-ups technologiques indonésiennes, a également été condamné à une amende d’un milliard de roupies et à restituer plus de 800 milliards de roupies (45 millions de dollars), somme que les juges ont estimée comme étant le gain personnel qu’il aurait tiré de cette transaction. Le non-remboursement de cette somme entraînerait une prolongation de cinq ans de sa peine d’emprisonnement, ont précisé les juges.

Entouré de sa famille et de ses amis, Makarim a promis, les larmes aux yeux, de faire appel.

“Les juges n’ont même pas pu me regarder dans les yeux”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’était pas en mesure de payer la somme fixée par le jugement.

CHOQUÉ PAR L’“AGRESSIVITÉ” DU MINISTÈRE PUBLIC

Les procureurs ont allégué que l’investissement de Google

GOOGL.O dans la société mère de Gojek avait influencé la décision d’appel d’offres et que Makarim avait rédigé un cahier des charges ne convenant qu’au système Chrome afin de “faire de Google le seul maître de l’écosystème éducatif en Indonésie”.

Google n’a pas été mis en examen.

Makarim a rejeté ces allégations, affirmant qu’il n’y avait pas eu d’enrichissement personnel et que l’investissement de Google dans la société mère de Gojek n’était pas lié à l’appel d’offres.

Dans une interview accordée à Reuters après le verdict, il s’est dit choqué par l’“agressivité” du ministère public.

“On dirait qu’il y a une volonté de vengeance à mon encontre pour s’assurer que je ne sois pas acquitté”, a-t-il déclaré.

“C’est tellement absurde et ridicule qu’il n’y ait eu aucun flux de fonds”, a-t-il ajouté. “C’est comme si les faits de l’affaire avaient été complètement ignorés.”

M. Makarim avait précédemment déclaré que cette affaire était probablement motivée par les réformes radicales qu’il avait menées lorsqu’il était ministre de l’Éducation et qui avaient mis un frein à des pratiques de corruption bien établies, tout en reconnaissant que son style de direction à l’époque avait déplu à certains.

QUESTIONS JURIDIQUES

Des experts juridiques ont remis en cause les accusations portées contre M. Makarim.

Tim Lindsey, professeur de droit à l’université de Melbourne et spécialiste du système juridique indonésien a déclaré que les chefs d’accusation alléguant que les actions de Makarim avaient causé des pertes à l’État confondaient inefficacité et prise de risques avec la corruption.

Ce verdict “risque de nuire davantage à l’image du pays auprès des investisseurs et d’aggraver les inquiétudes existantes quant à l’intégrité du système juridique”, a ajouté M. Lindsey.

Le milliardaire britannique Richard Branson s’est également exprimé sur cette affaire, déclarant sur LinkedIn que Makarim “devrait être célébré pour ce qu’il a accompli, et non poursuivi sur la base d’accusations forgées de toutes pièces qui semblent motivées par des considérations politiques”.

Des dizaines de mototaxistes de Gojek, vêtus des vestes vertes emblématiques de l’entreprise, se sont rassemblés devant le tribunal en brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire “Libérez-le… Il n’y a pas d’autre option”.

Agus Subianto, un chauffeur de 57 ans, a qualifié le verdict d’injustifié.

“Il n’est pas seul, de nombreux chauffeurs le soutiennent”, a-t-il déclaré.

(1 $ = 17.875,0000 roupies)