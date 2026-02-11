L'indien Hindalco prévoit un impact pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars suite à l'incendie de l'usine de sa filiale à New York

Le groupe indien Hindalco HALC.NS a déclaré mercredi que l'incendie survenu dans l'usine new-yorkaise de son unité américaine, Novelis, affectera le flux de trésorerie du mineur en 2026 de 1,3 à 1,6 milliard de dollars.