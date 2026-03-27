L'indice S&P de l'énergie grimpe alors que les prix du pétrole augmentent en raison du scepticisme à l'égard du cessez-le-feu au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** L'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a progressé de près de 2% avec tous les composants sauf un dans le vert le vendredi, suite à l'augmentation des prix du pétrole

** Les prix à terme du pétrole Brent LCOc1 ont augmenté de 3,4 % à 111,63 $ le baril et le pétrole West Texas Intermediate américain CLc1 a augmenté de 4,2 % à 98,66 $ à 13 h 35 (HAE) ** Les prix du brut augmentent , les traders étant prudents après que le président américain Donald Trump ait déclaré que les négociations avec l'Iran se déroulaient bien, sans donner de détails O/R

** Les majors du pétrole Chevron CVX.N et Exxon Mobil

XOM.N en hausse de 3 % et 2 %, respectivement

** Les sociétés de services pétroliers progressent: Baker Hughes BKR.O 2%, SLB SLB.N 1,6%, Halliburton HAL.N >3%

** Les raffineurs montent: Valero VLO.N 2,5%, Marathon Petroleum MPC.N 1,6%

** Les producteurs de pétrole et de gaz gagnent: Occidental Petroleum OXY.N 1,9%, Devon Energy DVN.N 1,1%, APA Corp

APA.O 2,4%, Coterra Energy CTRA.N 1,2%

** Avec le mouvement de la session, le SPNY a gagné ~40% depuis le début de l'année, dont 12,5% ce mois-ci