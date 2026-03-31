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L'indice S&P 500 des valeurs industrielles devrait connaître son plus mauvais mois depuis plus de trois ans en raison des inquiétudes liées au conflit
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 16:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Le secteur industriel de l'indice S&P 500

.SPLRCI est en passe de connaître son pire mois depuis plus de 3 ans aux niveaux actuels

** Depuis le début du conflit au Moyen-Orient, ce secteur est le moins performant des 11 secteurs du S&P 500

** Il a baissé de 10 % en mars et est sur le point de rompre une série de trois mois consécutifs de hausse

** Les valeurs industrielles, considérées comme cycliques, sont sujettes à des perturbations en cas de ralentissement économique

** Les entreprises de défense et d'aérospatiale Boeing

BA.N , GE Aerospace, RTX RTX.N , Northrop Grumman NOC.N , Lockheed Martin LMT.N et L3 Harris LHX.N ont perdu entre 5,7 % et 18,4 % en mars, bien que les conflits stimulent généralement ces actions en raison des attentes accrues en matière de dépenses

** L'indice S&P 500 de l'aérospatiale et de la défense

.SPLRCAERO a chuté de plus de 11% en mars, après avoir atteint un niveau record au début du mois

** Les fabricants industriels Eaton ETN.N , Emerson EMR.N et Ametek AME.N ont perdu entre 6,5 % et 15,4 % en mars

** Les compagnies aériennes sensibles au prix du pétrole sont également sous pression; United Airlines UAL.O et Southwest Airlines LUV.N en baisse de 18% et 25,2% respectivement pour le mois, tandis que Delta Air Lines DAL.N est en baisse de 1,8%

Valeurs associées

AMETEK
210,850 USD NYSE +1,20%
BOEING CO
193,360 USD NYSE +2,20%
DELTA AIR LINES
64,430 USD NYSE +1,95%
EATON CORP -NPV-
349,740 USD NYSE +1,80%
EMERSON ELECTRIC
127,305 USD NYSE +3,26%
GE AEROSPACE
279,925 USD NYSE +2,45%
L3HARRIS TECH
343,470 USD NYSE +1,04%
LOCKHEED MARTIN
604,715 USD NYSE +1,03%
NORTHROP GRUMMAN
677,120 USD NYSE +0,84%
RTX
190,360 USD NYSE +1,74%
SOUTHWEST AIRLIN
36,620 USD NYSE +0,88%
UNITED AIRLINES
87,5050 USD NASDAQ +2,69%
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