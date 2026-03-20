L'indice Russell 2000 est sur la voie de la correction, la guerre en Iran alimente les craintes d'inflation et les paris sur une baisse des taux d'intérêt s'amenuisent

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L'indice Russell 2000 a perdu 10% par rapport à sa clôture record de janvier, ce qui le place sur la voie d'une correction vendredi, alors que les craintes renouvelées d'inflation découlant du conflit au Moyen-Orient ont érodé les attentes de réductions des taux d'intérêt américains cette année.

L'indice des petites capitalisations sensibles à l'économie

.RUT a chuté de 2% à 2.442,75 points jeudi. Il avait clôturé à un niveau record de 2 718 points le 22 janvier.

Si l'indice clôture 10 % ou plus en dessous du sommet, cela confirmera une correction technique selon une définition largement utilisée. Il s'agira du premier indice de Wall Street à marquer une correction cette année.

La Réserve fédérale américaine, parmi d'autres banques centrales, a adopté un ton hawkish cette semaine, prévoyant une hausse de l'inflation et une seule réduction des coûts d'emprunt en 2026.

Les acteurs du marché monétaire ont réduit leurs paris sur les baisses de taux de la Fed, s'attendant désormais largement à une réduction seulement l'année prochaine, selon l'outil FedWatch du CME Group. Les investisseurs avaient prévu deux réductions avant que n'éclate la guerre américano-israélienne contre l'Iran .

La guerre a frappé les marchés financiers mondiaux ce mois-ci, avec des frappes en Iran et des attaques sur les infrastructures énergétiques dans le Golfe, perturbant la production et le transport maritime par le détroit d'Ormuz, qui est crucial.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont grimpé de plus de 50 % depuis le début du conflit, ce qui laisse présager que les taux d'intérêt resteront plus longtemps élevés pour lutter contre les pressions inflationnistes.

Les données économiques du mois de mars ont également montré une forte détérioration du marché du travail américain, ce qui met la banque centrale dans une situation difficile et assombrit les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les entreprises à petite capitalisation sont considérées comme vulnérables dans un environnement de taux d'intérêt élevés, car elles ont tendance à dépendre plus fortement de l'emprunt pour soutenir leur croissance que leurs homologues à grande capitalisation.

L'indice Russell 2000 a atteint un niveau record en janvier, après un début d'année 2026 en fanfare, porté par les investisseurs qui regardent au-delà des valorisations élevées des valeurs technologiques.

"Nous avons considéré la hausse avec beaucoup de scepticisme et maintenant qu'ils chutent, cela nous semble beaucoup plus logique parce qu'ils sont touchés par des inquiétudes concernant la croissance, le crédit et la possibilité que la Fed n'assouplisse pas sa politique cette année", a déclaré Sameer Samana, responsable des actions mondiales et des actifs réels à l'Institut d'investissement Wells Fargo.

L'indice Russell 2000 avait confirmé une correction le 10 janvier 2025, la résistance de l'économie ayant incité les opérateurs à se retirer des paris sur la baisse des taux d'intérêt.