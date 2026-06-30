L'indice PMI de Chicago recule plus que prévu en juin

La croissance économique dans la région de Chicago a enregistré un ralentissement plus marqué que prévu au mois de juin, montrent les résultats de l'enquête mensuelle auprès des directeurs d'achats.

L'indice PMI régional est ressorti à 56,7 ce mois-ci contre 62,7 en mai, un plus haut depuis janvier 2022, alors que les économistes prévoyaient certes un indice en recul mais plutôt autour de 58.

Pour mémoire, la barre des 50 points marque la frontière entre croissance et contraction de l'activité.