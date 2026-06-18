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L'indice Nikkei japonais franchit la barre des 71 000 points grâce à l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran
information fournie par Reuters 18/06/2026 à 05:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix, ajout d'un commentaire d'analyste au 5e paragraphe) par Rocky Swift

L'indice boursier japonais Nikkei a franchi jeudi pour la première fois la barre des 71 000 points après que les États-Unis et l'Iran ont prolongé leur cessez-le-feu, apaisant ainsi les tensions géopolitiques et soutenant l'appétit pour le risque.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 1,65% à 71.052,30 à la pause de midi, après avoir atteint un plus haut intrajournalier à 71.398,58. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 1,4% à 4.069,56.

Les États-Unis et l’Iran ont publié le texte d’un accord provisoire visant à mettre fin à leur conflit, le président américain Donald Trump menaçant de reprendre les attaques et de tuer des responsables iraniens s’ils ne respectaient pas leurs engagements .

Les marchés asiatiques ont également réagi à la position restrictive de la Réserve fédérale américaine, qui a maintenu ses taux d’intérêt inchangés. Le dollar s’est globalement raffermi, tandis que le yen a atteint son plus bas niveau depuis près de deux ans, se rapprochant des seuils qui avaient poussé Tokyo à intervenir sur les marchés.

“Le Nikkei 225 a progressé de plus de 5.700 points au cours des cinq derniers jours de cotation, ce qui rend probable des prises de bénéfices en raison d’une surchauffe à court terme”, a déclaré Takayuki Miyajima, économiste senior chez Sony Financial Group, dans une note. “Les perspectives de croissance des valeurs liées à l’IA et aux semi-conducteurs devraient continuer à soutenir le marché. De plus, la baisse des cours du pétrole brut et les espoirs d’une amélioration de la situation au Moyen-Orient pourraient constituer un facteur favorable pour les actions japonaises.”

Les actions du secteur bancaire ont mené la hausse sectorielle, le groupe financier Mitsubishi UFJ 8306.T progressant de 2,96%. Les secteurs de l’électroménager et des services ont également surperformé, tandis que ceux du transport maritime et des produits pétroliers et charbonniers ont été à la traîne. Le Nikkei 225 comptait 132 titres en hausse contre 92 en baisse.

Les titres ayant enregistré les plus fortes hausses en pourcentage au Nikkei ont été Murata Manufacturing 6981.T , en hausse de 12,98%, suivi d’Ibiden 4062.T , qui a progressé de 8,38%, et d’Ajinomoto 2802.T , qui a gagné 7,40%. Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Konami Group 9766.T , en recul de 6,81%, suivi de DeNA 2432.T , en baisse de 3,76%, et de Mercari 4385.T , qui a perdu 3,15%.

Valeurs associées

IBIDEN
140,2500 USD OTCBB 0,00%
MERCARI
15,8800 USD OTCBB -27,98%
Nikkei 225
70 995,73 Pts Six - Forex 1 +1,56%
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