L’indice FAO des prix des produits alimentaires recule en novembre pour le troisième mois consécutif
information fournie par AOF 05/12/2025 à 15:10

(AOF) - L’indice FAO des prix des produits alimentaires s’est établi en moyenne à 125,1 points en novembre 2025, soit un recul de 1,5 point (1,2%) par rapport à son niveau révisé de 126,6 points en octobre, affichant ainsi une troisième baisse mensuelle consécutive. Le recul des indices des prix des produits laitiers, de la viande, du sucre et des huiles végétales a fait plus que neutraliser la hausse de l’indice des prix des céréales.

Sur un plan général, l'indice des prix des produits alimentaires, inférieur de 2,6 points (2,1%) à son niveau de novembre 2024, est resté à 35,2 points (21,9%) en dessous de son pic de mars 2022.

