L'indice européen STOXX 600 enregistre sa plus forte baisse en trois semaines, dans un contexte de chute des valeurs bancaires et de hausse du cours du pétrole

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(Actualités après la clôture du marché)

* Nestlé en hausse après une croissance organique de son chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieure aux attentes

* Les valeurs du luxe reculent après la publication par Hermès d'un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes

* UCB progresse après avoir relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026

par Avinash P et Niket Nishant

L'indice européen STOXX 600 a enregistré jeudi sa plus forte baisse en trois semaines, plombé par la faiblesse des valeurs bancaires, tandis que la hausse des cours du pétrole et des rendements des obligations françaises a encore freiné l'appétit pour le risque.

L'indice paneuropéen a clôturé en baisse de plus de 1%, à 637,74 points. L'indice bancaire de la zone euro .SX7E a été le plus mauvais élève, reculant de 4,2% pour enregistrer sa plus forte baisse depuis mars.

La banque espagnole Bankinter BKT.MC a chuté de 7,6% après avoir publié ses résultats, qui ont montré que la hausse des taux d’intérêt avait accru le coût des dépôts et pesé sur les marges au troisième trimestre.

Barclays BARC.L a chuté de 2,3% après avoir annoncé un bénéfice au troisième trimestre inférieur aux attentes. La banque a déclaré qu’elle allait supprimer environ 5 000 emplois , soit 5% de ses effectifs, cette année.

Les résultats des entreprises européennes ont généralement été solides, aidant parfois les investisseurs à faire abstraction d’un contexte économique morose. Les baisses enregistrées jeudi montrent toutefois à quelle vitesse le sentiment peut se détériorer lorsque des résultats décevants viennent s’ajouter à l’incertitude économique.

“Le marché est en proie à de vives inquiétudes”, a déclaré Joost van Leenders, stratège en chef chez Van Lanschot Kempen Investment Management, faisant référence au conflit au Moyen-Orient qui a propulsé jeudi les contrats à terme sur le Brent LCOc1 à leur plus haut niveau depuis cinq mois.

“Il y a ces facteurs de risque et les facteurs positifs qui varient d’un jour à l’autre… (ce qui peut entraîner) une certaine volatilité”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l'écart de rendement entre l'obligation française à 10 ans et les Bunds allemands a également atteint un nouveau plus haut depuis 15 ans, dans un contexte d'incertitude politique et de manifestations en France. GVD/EUR

“L’élargissement de l’écart entre les obligations d’État françaises et celles du reste de la zone euro devrait probablement se poursuivre au cours des prochains mois”, a écrit Jonas Goltermann, économiste en chef chargé des marchés chez Capital Economics.

Hermès HRMS.PA a chuté de 5% après que le fabricant du sac Birkin a publié un chiffre d’affaires trimestriel légèrement inférieur aux attentes, cette baisse pesant sur l’indice du luxe .STXLUXP .

Nestlé NESN.S a progressé de 1,1% après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d’affaires supérieure aux prévisions pour le troisième trimestre. L’indice de l’alimentation et des boissons .SX3P a gagné 0,6%, l’un des rares secteurs à terminer en hausse.

Les valeurs de la santé .SXDP ont enregistré les plus fortes hausses, avec une progression de 2,1%. Le groupe biopharmaceutique belge UCB UCB.BR a bondi de 21,6% après avoir revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires pour 2026.

L'indice technologique .SX8P a subi de nouvelles pressions, dans le sillage d'une vague de ventes mondiale, et a reculé de 2%. Les titres liés à l'intelligence artificielle, tels qu'Infineon IFXGn.DE , STMicroelectronics STMPA.PA et ASML ASML.AS , ont chuté de 5% à 6%.

BE Semiconductor Industries BESI.AS a reculé de 3,1% après la publication de ses résultats trimestriels.

Les bons résultats publiés mercredi par Meta Platforms

META.O n’ont pas suffi à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant à la pérennité et à la rentabilité des dépenses massives consacrées à l’IA, ravivant ainsi les craintes qui ont déjà provoqué plusieurs vagues de ventes massives sur les titres liés à l’IA cette année.