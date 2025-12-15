 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'indice Empire State chute en terrain négatif en décembre
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 14:43

L'activité a légèrement diminué dans l'Etat de New York en décembre, selon les entreprises répondant à l'Empire State Manufacturing Survey, dont l'indice général des conditions économiques a chuté de 23 points pour s'établir un peu en dessous de zéro, à -3,9.

La Fed de New York, qui publie les résultats de cette enquête, précise que les nouvelles commandes des fabricants de la région sont restées stables, tandis que les livraisons ont légèrement diminué et que l'emploi a augmenté modestement.

Le rythme des hausses des prix des intrants et des prix de vente s'est modéré, mais est resté élevé. Enfin, les entreprises sont devenues de plus en plus optimistes et s'attendent à ce que les conditions s'améliorent dans les mois à venir.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank