L'indice des semi-conducteurs s'apprête à enregistrer son meilleur premier semestre depuis plus de deux décennies, porté par une reprise alimentée par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'indice Philadelphia Chip .SOX a presque doublé depuis le début de l'année et s'apprête à enregistrer l'une de ses meilleures performances au premier semestre depuis sa création en 1994

** L’indice a bondi d’environ 94 % depuis le début de l’année, ce qui le place en deuxième position derrière la hausse d’environ 96 % enregistrée lors du boom des dotcoms en 2000

** Cette hausse est alimentée par la demande, stimulée par l’IA, de puces pour centres de données et par les dépenses d’investissement des hyperscalers, tandis que les prévisions exceptionnelles des fournisseurs de mémoire et de centres de données, notamment Micron MU.O et Qualcomm QCOM.O , viennent renforcer cette tendance

** La remontée des valeurs du secteur des semi-conducteurs a également joué un rôle déterminant dans la progression des principaux indices de Wall Street vers des niveaux records

** En tête du peloton se trouve Micron MU.O , en hausse de 300 % depuis le début de l’année, suivi par Intel INTC.O , en hausse de 257 %, et Marvell Technologies MRVL.O , en hausse de 227 %

** Micron a franchi la barre des 1.000 milliards de dollars en capitalisation boursière en mai et a brièvement dépassé Meta META.O et Tesla TSLA.O pour la première fois la semaine dernière

** Par ailleurs, les sociétés sud-coréennes Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont également atteint respectivement 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière cette année, cette dernière prévoyant de coter ses American Depository Shares d’ici peu