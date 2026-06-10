L'indice boursier mondial recule après la publication des données, le pétrole remonte après les frappes entre l'Iran et les États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours à l'ouverture des marchés américains)

* Les actions européennes progressent, les indices de Wall Street sont mitigés

* L'Iran et les États-Unis s'échangent des frappes de représailles

* L'Iran « en paiera le prix » après avoir trop tardé à négocier, déclare Trump

* Les chiffres de l'inflation aux États-Unis sont en hausse, comme prévu

par Sinéad Carew et Tom Wilson

L'indice mondial des actions MSCI a effacé ses pertes antérieures mercredi après que des données économiques ont montré que l'inflation américaine était élevée mais conforme aux attentes et que les prix du pétrole ont augmenté alors que l'Iran et les États-Unis échangeaient des frappes .

Le dollar et les rendements des bons du Trésor américain ont baissé alors que l'inflation à la consommation aux États-Unis a augmenté à son rythme le plus rapide depuis avril 2023. Le Bureau of Labor Statistics du ministère du Travail a fait état d'une hausse de 4,2 % de l'indice des prix à la consommation sur les 12 mois jusqu'en mai. Les traders ont maintenu leurs paris sur le fait que la Réserve fédérale maintiendrait ses taux inchangés après sa réunion du 17 juin et ont intégré une probabilité de près de 43 % d'une hausse de 25 points de base, contre 32 % de chances que les taux restent inchangés d'ici décembre, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Steve Kolano, directeur des investissements chez Integrated Partners, a déclaré que ce rapport "ne fait rien pour réduire la probabilité d’une éventuelle hausse des taux à un moment donné cette année", compte tenu des prix élevés de l’énergie et du conflit avec l’Iran toujours non résolu.

LES PRIX DU PÉTROLE REMONTENT Les prix du pétrole ont de nouveau augmenté après que le président américain Donald Trump a écrit dans un message sur les réseaux sociaux que l'Iran « paierait le prix » après avoir pris trop de temps pour négocier, et que Téhéran a déclaré qu'il réévaluerait son engagement diplomatique avec Washington après des frappes de représailles menées pendant la nuit. Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré avoir mené des attaques à la roquette et au drone contre des bases militaires américaines en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn, en représailles aux frappes américaines sur des cibles iraniennes autour du détroit d’Ormuz, une voie d’approvisionnement énergétique où le transport de pétrole est perturbé depuis le début de la guerre fin février.

Ces affrontements ont marqué l'une des plus importantes flambées de violence depuis que les deux pays ont convenu d'un cessez-le-feu en avril. Sur les marchés de l'énergie , le prix du brut américain

CLc1 a augmenté de 1,63 % pour atteindre 89,64 dollars le baril, tandis que celui du Brent LCOc1 a grimpé à 92,65 dollars le baril, soit une hausse de 1,31 % sur la journée.

Les prix élevés du pétrole sont l'un des principaux moteurs de l'inflation.

"Ce n’est pas parce que les chiffres de l’inflation sont conformes aux attentes qu’ils sont bons", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management.

"Le temps presse pour rouvrir le détroit d’Ormuz, que ce soit par la force ou par une trêve. La Fed ne va pas essayer de deviner quand cela se produira, le président Trump doit donc leur apporter des certitudes avant leur réunion."

PERFORMANCES MITIGÉES À WALL STREET À Wall Street à 10 h 27 (heure de l'Est) (14 h 27 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 187,91 points, soit 0,37 %, à 50.684,20, le S&P 500 .SPX a gagné 2,58 points, soit 0,03 %, à 7.389,23 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 5,46 points, soit 0,04 %, à 25.689,59.

L'indice MSCI, qui mesure l'évolution des actions à l'échelle mondiale .MIWD00000PUS , a reculé de 3,88 points, soit 0,35 %, à 1.099,54.

L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,2 % après avoir récupéré ses pertes antérieures.

Dans la nuit, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a chuté de 2,3 %. Le KOSPI sud-coréen .KS11 , fortement orienté vers les technologies, a perdu 4,5 % alors que les actions liées à l'IA étaient sous pression. L'indice de volatilité du CBOE.VIX , parfois qualifié de "baromètre de la peur" de Wall Street, a légèrement progressé mercredi pour atteindre 20,43, mais est resté en dessous de son pic intrajournalier de mardi, qui constituait son plus haut niveau depuis le 7 avril. Sur le marché des devises , l'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, a reculé de 0,18 % à 99,83, tandis que l'euro EUR= s'est apprécié de 0,13 % à 1,1558 $.

Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est raffermi de 0,02 % à 160,39, restant proche du seuil des 160, largement considéré comme le déclencheur d'une éventuelle intervention officielle. L'inflation de gros au Japon s'est accélérée en mai à son rythme le plus rapide depuis trois ans, les pressions sur les prix liées à la guerre s'étant amplifiées, selon des données publiées mercredi, ce qui renforce les arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Banque du Japon.

Du côté des obligations d'État, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans de référence US10YT=RR a reculé de 0,7 point de base à 4,521 %, contre 4,528 % mardi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans

US30YT=RR a baissé de 0,9 point de base à 5,0018 %.

Le rendement des obligations à 2 ans US2YT=RR , qui évolue généralement au rythme des anticipations de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a reculé de 0,8 point de base à 4,116 %, contre 4,124 % mardi en fin de séance. Parmi les métaux précieux , les cours de l'or ont connu des fluctuations après la publication des données sur l'inflation. Le cours au comptant de l'or XAU= a chuté de 2,26 % à 4.166,09 dollars l'once. Le cours au comptant de l'argent

XAG= a reculé de 0,19 % à 65,23 dollars l'once, mais les contrats à terme sur l'argent américain SIc1 ont chuté de 2,07 % à 63,75 dollars l'once.