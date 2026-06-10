Lyft et Baidu s'apprêtent à commencer à tester leurs robotaxis à Londres

Le géant chinois Baidu va commencer à tester ses véhicules autonomes à Londres "dans les prochaines semaines", a indiqué mercredi à l'AFP un responsable de la plateforme de réservation américaine Lyft, son associée pour lancer un service de robotaxis dans la capitale britannique.

( AFP / ROBYN BECK )

"Les véhicules autonomes seront bientôt dans les rues, dans les prochaines semaines. Ils sont déjà arrivés. La première série de voitures est à Londres", a déclaré Jeremy Bird, vice-président chargé de la croissance mondiale au sein de Lyft, lors d'un entretien avec l'AFP.

"Ils doivent être inspectés" et une fois cette étape passée avec succès "ils seront déployés" pour cartographier les rues, a-t-il ajouté, soulignant que l'entreprise espérait un lancement commercial dès cette année.

Parmi ses concurrents, la start-up britannique Wayve, associée à Uber, prévoit d'accueillir de premiers clients cet été, avec un assistant humain par sécurité dans un premier temps.

Le géant américain, Waymo, filiale d'Alphabet (Google) déjà présent dans onze villes américaines, cartographie pour sa part la capitale depuis plusieurs mois et espère se lancer d'ici la fin de l'année.

Le calendrier exact dépendra de la mise en œuvre concrète du cadre britannique sur les véhicules automatisés et des autorisations des autorités.

Des taxis autonomes sont déjà en circulation aux États-Unis et en Chine, mais un lancement commercial à grande échelle à Londres serait une première en Europe.

Ce déploiement européen constitue une première pour Baidu, dont la filiale de voitures autonomes baptisée Apollo Go, existe dans 27 villes chinoises et à Dubaï.

Dans le partenariat londonien, le chinois est chargé "de développer la technologie" et "de produire le véhicule" tandis que Lyft s'occupera de "gérer la flotte", ainsi que de la commercialisation sur sa plateforme, a expliqué M. Bird.

Le tarif des courses avec robotaxis "sera probablement au début assez similaire" à celui de celles avec chauffeurs, a-t-il également souligné.

Apollo Go a assuré 3,4 millions de trajets sans conducteur au quatrième trimestre 2025, soit une augmentation de 200% par rapport à l'année précédente, selon des chiffres de la compagnie.

Elle dispose d'une flotte de plus de 500 véhicules autonomes à Wuhan, dans le centre de la Chine.