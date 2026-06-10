Quel successeur au Rafale sans le Scaf? La France peut fabriquer son prochain chasseur d'ici 2040, affirme la ministre des Armées

A la tribune du Sénat, Catherine Vautrin a fait valoir les capacités de "l'équipe de France industrielle" pour rebondir après l'abandon du Scaf, dont les investissements déjà consentis vont permettre selon elle de "continuer à travailler" sur le futur avion de chasse tricolore amené à remplacer le Rafale.

Le projet Scaf a été abandonné neuf ans après son lancement officiel en 2017 (illustration) ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Après l'abandon du projet de chasseur franco-allemand Scaf, le ministre des Armées a déclaré mercredi 10 juin que la France a la capacité de se doter d'un nouvel avion de chasse d'ici 2040, vantant un appareil industriel aux capacités en Europe. Fer de lance des projets de coopération européenne en matière de défense, le programme Scaf (Système de combat aérien du futur) a été miné par les rivalités industrielles entre Dassault Aviation, fabricant du Rafale, et Airbus, dont les désaccords sur la gestion du projet ont mené France et Allemagne à jeter l'éponge.

La France, "seule équipe en Europe en capacité de produire un avion de chasse de manière totalement autonome

Désormais, "la quasi-totalité" des 2,5 milliards d'euros engagés jusqu'à présent pour développer le Scaf "vont nous permettre de continuer à travailler sur un avion de chasse à l'horizon 2040" , a déclaré Catherine Vautrin devant les sénateurs, précisant que ces investissements sont composés à "50% de développement 100% souverain et 50% de développement en partenariat". "C'est évidemment un capital technique majeur pour la souveraineté de notre pays", a-t-elle estimé.

Elle a également salué "l'engagement de l'équipe de France industrielle" dans ce projet, avec les sociétés "Dassault, Safran, Thalès et tout l'écosystème" français qui sont "au moment où nous nous parlons, la seule équipe en Europe en capacité de produire un avion de chasse de manière totalement autonome".

La ministre a par ailleurs mentionné la possible poursuite de certains piliers du programme Scaf, qui comporte un pan consacré à l'élaboration d'un "cloud de combat". La connectivité est "la clé de l'interopérabilité" , a t-elle déclaré, indiquant que cet élément du programme Scaf pourrait cotinuer d'être "évoqué en franco-allemand".

Lancé en 2017 par Paris et Berlin, rejoints par l'Espagne deux ans plus tard, le Scaf devait devenir l'épine dorsale de la puissance aérienne des Français et des Allemands à partir des années 2040, et remplacer à long terme l'Eurofighter Typhoon en Allemagne et le Rafale de Dassault en France. Son abandon est un lourd échec pour les Européens, qui veulent renforcer leur coopération dans la défense face à la menace russe et ont dopé leurs investissements militaires depuis le début de la guerre en Ukraine. Côté allemand, un projet alternatif au Scaf, mené par le groupe européen Airbus et visant à développer un avion de sixième génération avec des industriels allemands, doit être officialisé jeudi à Berlin.