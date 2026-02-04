 Aller au contenu principal
L'indice boursier mondial est en baisse, le secteur technologique est sous pression, le dollar est en hausse
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 21:50

L'indice MSCI des
actions mondiales a perdu du terrain mercredi, les valeurs
technologiques étant en tête des pertes à Wall Street, tandis
que le dollar s'est globalement apprécié après les dernières
données économiques américaines et que l'argent a surperformé
l'or après son récent plongeon.
Les prix du pétrole ont augmenté pour la deuxième journée
consécutive alors que les États-Unis et l'Iran semblaient être
en désaccord sur certains éléments de leur plan pour les
négociations nucléaires qui devraient avoir lieu vendredi. 
    Les prix du brut ont  grimpé mardi  après que les
États-Unis ont abattu un drone iranien et que des bateaux armés
se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans
une voie d'eau importante.
      Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté
alors que les investisseurs évaluaient les données économiques.
Plus tôt, le rapport national sur l'emploi de l'ADP a montré une
croissance plus lente que prévu  en janvier. L'Institute
for Supply Management a déclaré que le secteur américain des
services est resté stable en janvier , mais que les
entreprises ont payé davantage pour les intrants, ce qui suggère
que l'inflation des services pourrait reprendre après avoir
ralenti la tendance au cours des derniers mois.
    Après la publication des données, les traders continuaient
de parier que la prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale
n'interviendrait pas avant le mois de juin, selon l'outil
FedWatch du CME Group .
     « Les données de ce matin ne sont ni trop chaudes, ni trop
froides et () ne changent pas vraiment les perspectives en ce
qui concerne la Fed ou la direction de l'économie », a déclaré
Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement
chez Manulife John Hancock Investments, qui a souligné un sain
élargissement de la participation sur le marché boursier, lequel
dépend souvent des valeurs technologiques pour son soutien.
     Les titres de valeur ont surpassé les titres de croissance
à Wall Street , où l'action du marché a été dominée ces
derniers jours par une chute  des fournisseurs mondiaux
d'analyse de données, de services professionnels et de logiciels
à la suite du lancement par Anthropic de modules d'extension
pour son agent Claude Cowork vendredi, ce qui a suscité des
inquiétudes quant à la perturbation de ces industries par l'IA
.
    Les pertes de l'indice américain des logiciels et des
services <.SPLRCIS  > ont été ramenées à une baisse de 0,4
% mercredi, après une chute de plus de 12 % au cours des cinq
derniers jours.
    « Il y a une semaine, les marchés avaient une vision claire
de ce à quoi l'année allait ressembler. Depuis lors, une grande
partie de cette vision a été remise en question », a déclaré
Robert Phipps, directeur de Per Stirling Capital Management à
Austin, au Texas, citant les préoccupations concernant la
perturbation de l'IA ainsi que les nominations vendredi dernier
par le président américain  Donald Trump   de  Kevin Warsh
  comme son choix moins dovish que prévu à la tête de la
Réserve fédérale.
    « À certains égards, le marché boursier était un insecte à
la recherche d'un pare-brise. Quelque chose allait le faire
chuter du point de vue de l'euphorie. Kevin Warsh était une
excellente nomination, mais c'était une partie du pare-brise.
L'IA agentique en était un autre élément important », a déclaré
Phipps, soulignant un « changement significatif des valeurs de
croissance vers les valeurs de rendement, des grandes
capitalisations vers les petites et moyennes capitalisations ».
  
     L'indice S&P 500 value  .IVX  était en hausse de 1% tandis
que l'indice growth  .IGX  était en baisse de 1,7%.
  
    À 03:02 p.m. ET (2002 GMT), le Dow Jones Industrial Average
 .DJI  a augmenté de 315,17 points, soit 0,64%, à 49 554,17, le
S&P 500  .SPX  a perdu 19,67 points, soit 0,31%, à 6 896,65 et
le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu 287,49 points, soit 1,25%, à
22 965,01.
  
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu
2,75 points, soit 0,26%, à 1 041,23.
  
     
  
     LES ACTIONS EUROPÉENNES ATTEIGNENT DES NIVEAUX RECORDS
  
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en
hausse de 0,03% , réussissant de justesse à atteindre son
troisième record de clôture consécutif, la force des valeurs des
télécommunications et de la consommation ayant été
contrebalancée par la faiblesse des sociétés de logiciels et la
chute de la société de soins de santé Novo Nordisk après la
publication de perspectives décevantes.
En ce qui concerne les matières premières, les prix de l'or sont
restés pratiquement stables, tandis que l'argent a gagné du
terrain, les deux étant inférieurs à leurs plus hauts de la
séance, le dollar s'étant raffermi et l'attention étant restée
sur les développements géopolitiques.
    Les deux métaux précieux s'étaient redressés mardi après une
chute brutale de deux jours déclenchée par la nomination de
Kevin Warsh, l'ancien gouverneur de la Fed devant chercher à
réduire le bilan de la Fed, ce qui exercerait une pression sur
les métaux précieux à faible rendement.
  
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,02% à 4 939,42
dollars l'once tandis que l'argent au comptant  XAG=  a augmenté
de 2,12% à 87,01 dollars l'once.
  
Dans les devises , le dollar a augmenté contre le yen,
poussant la monnaie japonaise vers sa quatrième baisse
quotidienne consécutive avant les élections qui devraient
stimuler les ambitions de la Première ministre Sanae Takaichi en
matière de dépenses fiscales et de défense.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, 
    
    a augmenté de 0,22% à 97,62, avec l'euro  EUR=  en baisse de
0,09% à 1,1807 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de
0,71% à 156,83.
  
    Sur les crypto-monnaies, le bitcoin BTC=  a chuté de 3,33%
à 73 600,92 dollars, en passe de connaître sa sixième baisse sur
les sept dernières séances.
  
     Sur les marchés à revenu fixe , les traders ont
évalué les données des fournisseurs privés tout en attendant les
communiqués économiques retardés du gouvernement et ont continué
à évaluer l'impact que Kevin Warsh pourrait avoir sur la
politique monétaire.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a augmenté de 0,3 point de base à 4,276%, contre
4,273% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 1 point de base à
4,9149%.
Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a baissé de 1,3 point de base à 3,559%.
Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le
pétrole brut américain  se sont établis à près de 2
dollars, les traders observant le va-et-vient entre les
États-Unis et l'Iran. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio
a déclaré que des négociations sérieuses  entre les
Etats-Unis et l'Iran devront inclure l'arsenal de missiles de
Téhéran et d'autres questions, tandis que Téhéran a déclaré
qu'il ne discuterait que de son programme nucléaire, et non de
ses missiles.
    Le pétrole brut américain  CLc1  a augmenté de 3,05 %, soit
1,93 $, pour atteindre 65,14 $ le baril et le Brent  LCOc1  a
atteint 69,46 $ le baril, en hausse de 3,16 %, soit 2,13 $ sur
la journée.

Valeurs associées

Argent
88,24 USD Six - Forex 1 +3,36%
BTC/USD
72 246,5208 USD CryptoCompare -4,40%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 501,30 Pts Index Ex +0,53%
EUR/USD SPOT
1,1805 USD Six - Forex 1 -0,10%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 904,58 Pts Index Ex -1,51%
Nikkei 225
54 293,36 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 967,39 USD Six - Forex 1 +0,41%
Pétrole Brent
68,70 USD Ice Europ +1,30%
Pétrole WTI
64,49 USD Ice Europ +0,91%
S&P 500 INDEX
6 882,72 Pts CBOE -0,51%
STOXX Europe 600
618,12 Pts DJ STOXX +0,03%
USA BENCHMARK 10A
4,301 Rates -0,30%
USA BENCHMARK 2A
3,604 Rates -0,50%
USD/JPY SPOT
156,9115 Six - Forex 1 +0,64%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
