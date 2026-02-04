L'indice boursier mondial est en baisse, le secteur technologique est sous pression, le dollar est en hausse

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu du terrain mercredi, les valeurs technologiques étant en tête des pertes à Wall Street, tandis que le dollar s'est globalement apprécié après les dernières données économiques américaines et que l'argent a surperformé l'or après son récent plongeon. Les prix du pétrole ont augmenté pour la deuxième journée consécutive alors que les États-Unis et l'Iran semblaient être en désaccord sur certains éléments de leur plan pour les négociations nucléaires qui devraient avoir lieu vendredi. Les prix du brut ont grimpé mardi après que les États-Unis ont abattu un drone iranien et que des bateaux armés se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans une voie d'eau importante. Les rendements des bons du Trésor américain ont augmenté alors que les investisseurs évaluaient les données économiques. Plus tôt, le rapport national sur l'emploi de l'ADP a montré une croissance plus lente que prévu en janvier. L'Institute for Supply Management a déclaré que le secteur américain des services est resté stable en janvier , mais que les entreprises ont payé davantage pour les intrants, ce qui suggère que l'inflation des services pourrait reprendre après avoir ralenti la tendance au cours des derniers mois. Après la publication des données, les traders continuaient de parier que la prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale n'interviendrait pas avant le mois de juin, selon l'outil FedWatch du CME Group . « Les données de ce matin ne sont ni trop chaudes, ni trop froides et () ne changent pas vraiment les perspectives en ce qui concerne la Fed ou la direction de l'économie », a déclaré Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement chez Manulife John Hancock Investments, qui a souligné un sain élargissement de la participation sur le marché boursier, lequel dépend souvent des valeurs technologiques pour son soutien. Les titres de valeur ont surpassé les titres de croissance à Wall Street , où l'action du marché a été dominée ces derniers jours par une chute des fournisseurs mondiaux d'analyse de données, de services professionnels et de logiciels à la suite du lancement par Anthropic de modules d'extension pour son agent Claude Cowork vendredi, ce qui a suscité des inquiétudes quant à la perturbation de ces industries par l'IA . Les pertes de l'indice américain des logiciels et des services <.SPLRCIS > ont été ramenées à une baisse de 0,4 % mercredi, après une chute de plus de 12 % au cours des cinq derniers jours. « Il y a une semaine, les marchés avaient une vision claire de ce à quoi l'année allait ressembler. Depuis lors, une grande partie de cette vision a été remise en question », a déclaré Robert Phipps, directeur de Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas, citant les préoccupations concernant la perturbation de l'IA ainsi que les nominations vendredi dernier par le président américain Donald Trump de Kevin Warsh comme son choix moins dovish que prévu à la tête de la Réserve fédérale. « À certains égards, le marché boursier était un insecte à la recherche d'un pare-brise. Quelque chose allait le faire chuter du point de vue de l'euphorie. Kevin Warsh était une excellente nomination, mais c'était une partie du pare-brise. L'IA agentique en était un autre élément important », a déclaré Phipps, soulignant un « changement significatif des valeurs de croissance vers les valeurs de rendement, des grandes capitalisations vers les petites et moyennes capitalisations ». L'indice S&P 500 value .IVX était en hausse de 1% tandis que l'indice growth .IGX était en baisse de 1,7%. À 03:02 p.m. ET (2002 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 315,17 points, soit 0,64%, à 49 554,17, le S&P 500 .SPX a perdu 19,67 points, soit 0,31%, à 6 896,65 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 287,49 points, soit 1,25%, à 22 965,01. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 2,75 points, soit 0,26%, à 1 041,23. LES ACTIONS EUROPÉENNES ATTEIGNENT DES NIVEAUX RECORDS Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,03% , réussissant de justesse à atteindre son troisième record de clôture consécutif, la force des valeurs des télécommunications et de la consommation ayant été contrebalancée par la faiblesse des sociétés de logiciels et la chute de la société de soins de santé Novo Nordisk après la publication de perspectives décevantes. En ce qui concerne les matières premières, les prix de l'or sont restés pratiquement stables, tandis que l'argent a gagné du terrain, les deux étant inférieurs à leurs plus hauts de la séance, le dollar s'étant raffermi et l'attention étant restée sur les développements géopolitiques. Les deux métaux précieux s'étaient redressés mardi après une chute brutale de deux jours déclenchée par la nomination de Kevin Warsh, l'ancien gouverneur de la Fed devant chercher à réduire le bilan de la Fed, ce qui exercerait une pression sur les métaux précieux à faible rendement. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,02% à 4 939,42 dollars l'once tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,12% à 87,01 dollars l'once. Dans les devises , le dollar a augmenté contre le yen, poussant la monnaie japonaise vers sa quatrième baisse quotidienne consécutive avant les élections qui devraient stimuler les ambitions de la Première ministre Sanae Takaichi en matière de dépenses fiscales et de défense. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,22% à 97,62, avec l'euro EUR= en baisse de 0,09% à 1,1807 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,71% à 156,83. Sur les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 3,33% à 73 600,92 dollars, en passe de connaître sa sixième baisse sur les sept dernières séances. Sur les marchés à revenu fixe , les traders ont évalué les données des fournisseurs privés tout en attendant les communiqués économiques retardés du gouvernement et ont continué à évaluer l'impact que Kevin Warsh pourrait avoir sur la politique monétaire. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,3 point de base à 4,276%, contre 4,273% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1 point de base à 4,9149%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 1,3 point de base à 3,559%. Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à près de 2 dollars, les traders observant le va-et-vient entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a déclaré que des négociations sérieuses entre les Etats-Unis et l'Iran devront inclure l'arsenal de missiles de Téhéran et d'autres questions, tandis que Téhéran a déclaré qu'il ne discuterait que de son programme nucléaire, et non de ses missiles. Le pétrole brut américain CLc1 a augmenté de 3,05 %, soit 1,93 $, pour atteindre 65,14 $ le baril et le Brent LCOc1 a atteint 69,46 $ le baril, en hausse de 3,16 %, soit 2,13 $ sur la journée.