L'indice boursier mondial chute en raison de l'effondrement du secteur technologique, tandis que le dollar s'apprécie et que le pétrole se redresse

L'indice MSCI des actions mondiales a perdu du terrain mercredi, les valeurs technologiques étant en tête des pertes à Wall Street, tandis que le dollar s'est apprécié face au yen japonais et que l'argent a surperformé l'or après son récent plongeon. Les prix du pétrole ont fortement augmenté pour la deuxième journée consécutive, les États-Unis et l'Iran semblant être en désaccord sur certains éléments de leur plan pour les négociations nucléaires qui devraient avoir lieu vendredi. Les prix du brut avaient déjà grimpé mardi après que les États-Unis ont abattu un drone iranien et que des bateaux armés se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans une voie d'eau importante. Les rendements du Trésor américain ont été mitigés, les investisseurs évaluant les données économiques. Plus tôt dans la journée de mercredi, le rapport national sur l'emploi d'ADP a montré une croissance plus lente que prévu en janvier. L'Institute for Supply Management a déclaré que le secteur des services américain est resté stable en janvier, mais que les entreprises ont payé davantage pour les intrants, suggérant que l'inflation des services pourrait reprendre après une tendance au ralentissement au cours des derniers mois. Après la publication des données, les traders continuaient à parier que la prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale n'interviendrait pas avant juin, selon l'outil FedWatch du CME Group. "Les données de ce matin ne sont ni trop chaudes, ni trop froides et (cela) ne change pas vraiment les perspectives en ce qui concerne la Fed ou la direction de l'économie", a déclaré Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement chez Manulife John Hancock Investments. Elle a souligné un "élargissement de la participation" sur le marché boursier, qui dépend souvent des valeurs technologiques pour son soutien. Les titres de valeur ont surpassé les titres de croissance à Wall Street , où l'action du marché a été dominée ces derniers jours par une chute des fournisseurs mondiaux d'analyse de données, de services professionnels et de logiciels à la suite du lancement par Anthropic de modules d'extension pour son agent Claude Cowork vendredi. Cela a suscité des inquiétudes quant à la perturbation de ces secteurs par l'IA . Les pertes de l'indice américain des logiciels et des services <.SPLRCIS > ont été ramenées à une baisse de 0,4 % mercredi, après une chute de plus de 12 % au cours des cinq derniers jours. "Il y a une semaine, les marchés avaient une vision claire de ce qu'allait être l'année. Depuis, une grande partie de cette vision a été remise en question", a déclaré Robert Phipps, directeur de Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas. Il a cité les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA ainsi que la nomination vendredi dernier par le président américain Donald Trump de Kevin Warsh pour diriger la Réserve fédérale, un choix moins accommodant que prévu. "À certains égards, le marché boursier était un insecte à la recherche d'un pare-brise. Quelque chose allait **le** faire chuter du point de vue de l'euphorie. Warsh était une excellente nomination, mais c'était une partie du pare-brise. L'IA agentique en était un autre élément important", a déclaré M. Phipps, soulignant un "changement significatif des valeurs de croissance vers les valeurs de rendement, des grandes capitalisations vers les petites et moyennes capitalisations" L'indice S&P 500 value .IVX a terminé en hausse de 0,9% tandis que l'indice growth .IGX a terminé en baisse de 1,8%. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 260,31 points, soit 0,53%, à 49 501,30, le S&P 500 .SPX a perdu 35,09 points, soit 0,51%, à 6 882,72 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 350,61 points, soit 1,51%, à 22 904,58. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a perdu 4,21 points, soit 0,40%, à 1 039,77. LES ACTIONS EUROPÉENNES ATTEIGNENT DES SOMMETS Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,03% , réussissant de justesse à atteindre son troisième record de clôture consécutif, la force des valeurs des télécommunications et de la consommation ayant été contrebalancée par la faiblesse des sociétés de logiciels et la chute de la société de soins de santé Novo Nordisk après la publication de perspectives décevantes. En ce qui concerne les matières premières, les prix de l'or sont restés pratiquement stables tandis que l'argent a gagné du terrain, les deux étant inférieurs à leurs plus hauts de la séance, le dollar s'étant raffermi et l'attention restant concentrée sur les développements géopolitiques. Les deux métaux précieux s'étaient redressés mardi après deux jours d'effondrement brutal déclenché par la nomination de **Warsh**, l'ancien gouverneur de la Fed étant censé chercher à réduire le bilan de la Fed. Cela mettrait la pression sur les métaux précieux à faible rendement. L'or au comptant XAU= a augmenté de 0,11% à 4 943,79 dollars l'once, tandis que l'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,58% à 87,29 dollars l'once. Dans les devises , le dollar **s'est apprécié face au** yen, poussant la monnaie japonaise vers sa quatrième baisse quotidienne consécutive avant les élections qui devraient stimuler les ambitions fiscales et de dépenses de défense de **la Première ministre** Sanae Takaichi. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté de 0,26% à 97,66, avec l'euro EUR= en baisse de 0,13% à 1,1803 $. Contre le yen japonais JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,76% à 156,91. Sur le marché des cryptomonnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 3,64% à 73 374,92 dollars, en passe de connaître sa sixième baisse sur les sept dernières séances. Sur le marché des emprunts d'Etat , les opérateurs ont évalué les données des fournisseurs privés en attendant les communiqués économiques retardés du gouvernement et ont continué à évaluer l'impact que Warsh pourrait avoir sur la politique monétaire. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 0,3 point de base à 4,276%, contre 4,273% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 1 point de base à 4,9159%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a baissé de 1,5 point de base à 3,557%, contre 3,572% mardi en fin de journée. Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en hausse de près de 2 dollars, les traders observant le va-et-vient entre les États-Unis et l'Iran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que des négociations sérieuses entre les États-Unis et l'Iran devront inclure l'arsenal de missiles de Téhéran et d'autres questions, tandis que Téhéran a déclaré qu'il ne discuterait que de son programme nucléaire, et non de ses missiles. Le pétrole brut américain CLc1 a progressé de 3,05 %, soit 1,93 $, à 65,14 $ le baril et le Brent LCOc1 a atteint 69,46 $ le baril, en hausse de 3,16 %, soit 2,13 $ sur la journée.