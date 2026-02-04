 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'indice boursier mondial chute en raison de l'effondrement du secteur technologique, tandis que le dollar s'apprécie et que le pétrole se redresse
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 23:01

L'indice MSCI des
actions mondiales a perdu du terrain mercredi, les valeurs
technologiques étant en tête des pertes à Wall Street, tandis
que le dollar s'est apprécié face au yen japonais et que
l'argent a surperformé l'or après son récent plongeon.
    Les prix du pétrole ont fortement augmenté pour la deuxième
journée consécutive, les États-Unis et l'Iran semblant être en
désaccord sur certains éléments de leur plan pour les
négociations nucléaires qui devraient avoir lieu vendredi. 
Les prix du brut avaient déjà grimpé  mardi après que les
États-Unis ont abattu un drone iranien et que des bateaux armés
se sont approchés d'un navire battant pavillon américain dans
une voie d'eau importante.
      Les rendements du Trésor américain ont été mitigés, les
investisseurs évaluant les données économiques. Plus tôt dans la
journée de mercredi, le rapport national sur l'emploi d'ADP a
montré une croissance plus lente que prévu  en janvier.
L'Institute for Supply Management a déclaré que le secteur des
services américain est resté stable  en janvier, mais que
les entreprises ont payé davantage pour les intrants, suggérant
que l'inflation des services pourrait reprendre après une
tendance au ralentissement au cours des derniers mois.
Après la publication des données, les traders continuaient à
parier que la prochaine baisse de taux de la Réserve fédérale
n'interviendrait pas avant juin, selon l'outil FedWatch 
du CME Group.
     "Les données de ce matin ne sont ni trop chaudes, ni trop
froides et (cela) ne change pas vraiment les perspectives en ce
qui concerne la Fed ou la direction de l'économie", a déclaré
Emily Roland, co-responsable de la stratégie d'investissement
chez Manulife John Hancock Investments. Elle a souligné un
"élargissement de la participation" sur le marché boursier, qui
dépend souvent des valeurs technologiques pour son soutien.
     Les titres de valeur ont surpassé les titres de croissance
à Wall Street , où l'action du marché a été dominée ces
derniers jours par une chute  des fournisseurs mondiaux
d'analyse de données, de services professionnels et de logiciels
à la suite du lancement par Anthropic de modules d'extension
pour son agent Claude Cowork vendredi. Cela a suscité des
inquiétudes quant à la perturbation de ces secteurs par l'IA
. 
Les pertes de l'indice américain des logiciels et des services
<.SPLRCIS  > ont été ramenées à une baisse de 0,4 %
mercredi, après une chute de plus de 12 % au cours des cinq
derniers jours.
"Il y a une semaine, les marchés avaient une vision claire de ce
qu'allait être l'année. Depuis, une grande partie de cette
vision a été remise en question", a déclaré Robert Phipps,
directeur de Per Stirling Capital Management à Austin, au Texas.
Il a cité les inquiétudes concernant la perturbation de l'IA
ainsi que la nomination vendredi dernier par le président
américain Donald Trump  de Kevin Warsh  pour diriger
la Réserve fédérale, un choix moins accommodant que prévu. 
    "À certains égards, le marché boursier était un insecte à la
recherche d'un pare-brise. Quelque chose allait **le** faire
chuter du point de vue de l'euphorie. Warsh était une excellente
nomination, mais c'était une partie du pare-brise. L'IA
agentique en était un autre élément important", a déclaré M.
Phipps, soulignant un "changement significatif des valeurs de
croissance vers les valeurs de rendement, des grandes
capitalisations vers les petites et moyennes capitalisations"
     L'indice S&P 500 value  .IVX  a terminé en hausse de 0,9%
tandis que l'indice growth  .IGX  a terminé en baisse de 1,8%. 
Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 260,31 points,
soit 0,53%, à 49 501,30, le S&P 500  .SPX  a perdu 35,09 points,
soit 0,51%, à 6 882,72 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a perdu
350,61 points, soit 1,51%, à 22 904,58. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a perdu 4,21
points, soit 0,40%, à 1 039,77.
     
  
     LES ACTIONS EUROPÉENNES ATTEIGNENT DES SOMMETS
Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en
hausse de 0,03% , réussissant de justesse à atteindre son
troisième record de clôture consécutif, la force des valeurs des
télécommunications et de la consommation ayant été
contrebalancée par la faiblesse des sociétés de logiciels et la
chute de la société de soins de santé Novo Nordisk après la
publication de perspectives décevantes.
    En ce qui concerne les matières premières, les prix de l'or
sont restés pratiquement stables tandis que l'argent a gagné du
terrain, les deux étant inférieurs à leurs plus hauts de la
séance, le dollar s'étant raffermi et l'attention restant
concentrée sur les développements géopolitiques.
    Les deux métaux précieux s'étaient redressés mardi après
deux jours d'effondrement brutal déclenché par la nomination de
**Warsh**, l'ancien gouverneur de la Fed étant censé chercher à
réduire le bilan de la Fed. Cela mettrait la pression sur les
métaux précieux à faible rendement.
L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 0,11% à 4 943,79 dollars
l'once, tandis que l'argent au comptant  XAG=  a augmenté de
2,58% à 87,29 dollars l'once. 
Dans les devises , le dollar **s'est apprécié face au**
yen, poussant la monnaie japonaise vers sa quatrième baisse
quotidienne consécutive avant les élections qui devraient
stimuler les ambitions fiscales et de dépenses de défense de
**la Première ministre** Sanae Takaichi. 
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a augmenté
de 0,26% à 97,66, avec l'euro  EUR=  en baisse de 0,13% à 1,1803
$.
Contre le yen japonais  JPY= , le dollar s'est renforcé de 0,76%
à 156,91.
Sur le marché des cryptomonnaies, le bitcoin BTC=  a chuté de
3,64% à 73 374,92 dollars, en passe de connaître sa sixième
baisse sur les sept dernières séances.
     Sur le marché des emprunts d'Etat , les opérateurs
ont évalué les données des fournisseurs privés en attendant les
communiqués économiques retardés du gouvernement et ont continué
à évaluer l'impact que Warsh pourrait avoir sur la politique
monétaire.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a augmenté de 0,3 point de base à 4,276%, contre
4,273% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 1 point de base à
4,9159%.
Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui évolue
généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la
Réserve fédérale, a baissé de 1,5 point de base à 3,557%, contre
3,572% mardi en fin de journée.
Sur les marchés de l'énergie, les contrats à terme sur le
pétrole brut américain  se sont établis en hausse de près
de 2 dollars, les traders observant le va-et-vient entre les
États-Unis et l'Iran. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio
a déclaré que des négociations sérieuses  entre les
États-Unis et l'Iran devront inclure l'arsenal de missiles de
Téhéran et d'autres questions, tandis que Téhéran a déclaré
qu'il ne discuterait que de son programme nucléaire, et non de
ses missiles.
Le pétrole brut américain  CLc1  a progressé de 3,05 %, soit
1,93 $, à 65,14 $ le baril et le Brent  LCOc1  a atteint 69,46 $
le baril, en hausse de 3,16 %, soit 2,13 $ sur la journée.

Valeurs associées

Argent
89,36 USD Six - Forex 1 +1,13%
BTC/USD
73 185,2167 USD CryptoCompare +1,13%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 501,30 Pts Index Ex +0,53%
EUR/USD SPOT
1,1804 USD Six - Forex 1 -0,03%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 904,58 Pts Index Ex -1,51%
Nikkei 225
54 293,36 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
5 019,99 USD Six - Forex 1 +1,12%
Pétrole Brent
68,69 USD Ice Europ +1,28%
Pétrole WTI
64,41 USD Ice Europ +0,78%
S&P 500 INDEX
6 882,72 Pts CBOE -0,51%
STOXX Europe 600
618,12 Pts DJ STOXX +0,03%
USA BENCHMARK 10A
4,301 Rates -0,30%
USA BENCHMARK 2A
3,604 Rates -0,50%
USD/JPY SPOT
156,8340 Six - Forex 1 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank