L'indice américain des semi-conducteurs s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 15 mois, alors que l'élan lié à l'IA s'essouffle

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17 juillet - ** Les actions des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs reculent, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s'apprêtant à enregistrer une baissede 12,5% sur la semaine, sa plus forte chute hebdomadaire depuis mars 2025 ** L'indice recule également de plus de 20% par rapport à son plus haut historique à la clôture ** Les fabricants de puces du monde entier sont sous pression alors que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité de la reprise alimentée par l'intelligence artificielle ** La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot dévoile le plus grand modèle d’IA ouvert au monde, se rapprochant ainsi de ses rivaux américains ** Nvidia NVDA.O recule de 3,9%, tandis qu'Apple AAPL.O le dépasse pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde

** Advanced Micro Devices AMD.O recule de 7,5%, Intel

INTC.O perd 6,4%, Broadcom AVGO.O baisse de 3,7%, Marvell Technology MRVL.O recule de 3,9% et Qualcomm QCOM.O perd 1,6% ** Les fabricants de puces mémoire sont en baisse: Micron Technology MU.O recule de 3,7%, Sandisk SNDK.O perd 4,2%, Western Digital WDC.O chute de 6,6% et Seagate Technology

STX.O recule de 5% ** Les actions cotées aux États-Unis du géant coréen des puces SK Hynix SKHY.O reculent de 0,3% à151,8 dollars, s'échangeant à un cours proche de leur prix d'introduction aux États-Unis de 149 dollars ** Les fabricants de puces analogiques reculent: Texas Instruments TXN.O perd 3,5%, Analog Devices ADI.O recule de 2,7%, NXP Semiconductors NXPI.O baisse de 2,6% et ON Semiconductor ON.O cède 2,7% ** Les entreprises d'équipements pour la fabrication de puces, Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA Corp

KLAC.O , reculent de 5% à 7,2% ** L'ETF VanEck Semiconductor SMH.O recule de 3,9%, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 4% ** Malgré la faiblesse récente, l’indice de Philadelphie affiche une hausse de 61,4% depuis le début de l’année