 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'indice américain des semi-conducteurs s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de 15 mois, alors que l'élan lié à l'IA s'essouffle
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

17 juillet - ** Les actions des entreprises américaines du secteur des semi-conducteurs reculent, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX s'apprêtant à enregistrer une baissede 12,5% sur la semaine, sa plus forte chute hebdomadaire depuis mars 2025 ** L'indice recule également de plus de 20% par rapport à son plus haut historique à la clôture ** Les fabricants de puces du monde entier sont sous pression alors que les investisseurs s'interrogent sur la pérennité de la reprise alimentée par l'intelligence artificielle ** La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot dévoile le plus grand modèle d’IA ouvert au monde, se rapprochant ainsi de ses rivaux américains ** Nvidia NVDA.O recule de 3,9%, tandis qu'Apple AAPL.O le dépasse pour devenir l'entreprise la plus valorisée au monde

** Advanced Micro Devices AMD.O recule de 7,5%, Intel

INTC.O perd 6,4%, Broadcom AVGO.O baisse de 3,7%, Marvell Technology MRVL.O recule de 3,9% et Qualcomm QCOM.O perd 1,6% ** Les fabricants de puces mémoire sont en baisse: Micron Technology MU.O recule de 3,7%, Sandisk SNDK.O perd 4,2%, Western Digital WDC.O chute de 6,6% et Seagate Technology

STX.O recule de 5% ** Les actions cotées aux États-Unis du géant coréen des puces SK Hynix SKHY.O reculent de 0,3% à151,8 dollars, s'échangeant à un cours proche de leur prix d'introduction aux États-Unis de 149 dollars ** Les fabricants de puces analogiques reculent: Texas Instruments TXN.O perd 3,5%, Analog Devices ADI.O recule de 2,7%, NXP Semiconductors NXPI.O baisse de 2,6% et ON Semiconductor ON.O cède 2,7% ** Les entreprises d'équipements pour la fabrication de puces, Applied Materials AMAT.O , Lam Research LRCX.O et KLA Corp

KLAC.O , reculent de 5% à 7,2% ** L'ETF VanEck Semiconductor SMH.O recule de 3,9%, tandis que l'ETF iShares Semiconductor SOXX.O perd 4% ** Malgré la faiblesse récente, l’indice de Philadelphie affiche une hausse de 61,4% depuis le début de l’année

Semi-conducteurs

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
485,7400 USD NASDAQ -3,03%
ANALOG DEVICES
374,2900 USD NASDAQ -1,64%
APPLE
333,6500 USD NASDAQ +0,12%
APPLIED MATERIALS
531,6800 USD NASDAQ -5,21%
BROADCOM
368,9600 USD NASDAQ -1,47%
INTEL
93,0650 USD NASDAQ -4,04%
ISHS SEMICONDUCTOR
515,6650 USD NASDAQ -2,80%
KLA
209,2500 USD NASDAQ -4,61%
LAM RESEARCH
310,4500 USD NASDAQ -3,27%
MARVELL TECH
184,3800 USD NASDAQ -2,08%
MICRON TECHNOLOGY
858,5700 USD NASDAQ +0,63%
NVIDIA
203,7200 USD NASDAQ -1,77%
NXP SEMICONDUCTO
264,0400 USD NASDAQ -2,45%
ON SEMICONDUCTOR
86,6100 USD NASDAQ -1,71%
QUALCOMM
166,5400 USD NASDAQ -2,39%
SANDISK
1 418,0000 USD NASDAQ +0,49%
SEAGATE HLDGS
746,3850 USD NASDAQ +0,12%
TEXAS INSTRUMENT
283,1100 USD NASDAQ -2,78%
VANECK SEMICONDUCT
552,0750 USD NASDAQ -2,96%
WESTERN DIGITAL
456,5000 USD NASDAQ -2,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,96 +6,66%
CAC 40
8 338,81 -0,47%
SOITEC
87,34 -3,15%
Pétrole Brent
86,67 +2,13%
TOTALENERGIES
70,51 +1,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank