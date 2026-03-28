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L'Inde signale un changement de cap sur le moratoire douanier pour le commerce électronique et rejette la demande d'extension permanente des États-Unis
information fournie par Reuters 28/03/2026 à 12:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'Inde se montre ouverte à une prolongation de deux ans du moratoire sur le commerce électronique

* Les États-Unis demandent une interdiction permanente des droits sur les transmissions numériques

* Les positions de l'Inde et des États-Unis sont très éloignées lors de la réunion de l'OMC au Cameroun

* Les entreprises craignent l'imposition de droits sur les téléchargements et le streaming

(Ajout du point de vue des entreprises aux paragraphes 11-15, ajout des préoccupations des pays en développement aux paragraphes 16-18; ajout du contexte des différentes propositions au paragraphe 7) par Olivia Le Poidevin

L'Inde a indiqué qu'elle pourrait abandonner son opposition à l'extension d'un accord mondial visant à ne pas imposer de droits de douane sur les transmissions électroniques telles que les téléchargements numériques, bien qu'elle soit encore loin d'accepter la proposition des États-Unis de rendre cet accord permanent, ont indiqué des diplomates.

Jeudi, le ministre indien du commerce, Piyush Goyal, avait mis en doute les efforts des États-Unis visant à étendre de manière permanente le moratoire - qui doit expirer ce mois-ci - lors d'une réunion de l'Organisation mondiale du commerce au Cameroun cette semaine, déclarant qu'il convenait de le "reconsidérer attentivement".

Toutefois, vendredi soir, l'Inde a indiqué aux membres de l'OMC qu'elle accepterait une prolongation de deux ans, selon deux sources diplomatiques de haut rang, premier signe d'une ouverture de sa position, avant la réunion de l'OMC sur la question samedi.

Il n'est toutefois pas certain qu'une prorogation à court terme satisfasse les États-Unis. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré jeudi que Washington n'était pas intéressé par une extension temporaire de l'interdiction, mais seulement par une extension permanente.

Les chefs d'entreprise estiment qu'une prolongation est essentielle pour garantir la prévisibilité, car ils craignent que des droits de douane ne soient introduits si l'accord devient caduc.

Deux diplomates de haut rang ont déclaré que les positions des États-Unis et de l'Inde étaient encore très éloignées.

Parmi les quatre propositions formelles faites par les membres, le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a proposé de prolonger le moratoire de deux ans, tandis que les États-Unis cherchent à obtenir une prolongation permanente.

Un troisième diplomate de haut rang a déclaré que les membres s'efforçaient de trouver une voie médiane consistant à prolonger le moratoire au-delà de la prochaine réunion ministérielle - entre cinq et dix ans. Il n'est pas certain que les États-Unis ou l'Inde acceptent une solution intermédiaire, ont-ils ajouté.

La prolongation du moratoire sur le commerce électronique lors de la réunion de l'OMC à Yaoundé est considérée comme un test clé pour la pertinence de l'organisme de surveillance mondial, après une année d'agitation commerciale alimentée par les tarifs douaniers et une perturbation majeure du transport maritime, des prix de l'énergie et des chaînes d'approvisionnement en raison du conflit au Moyen-Orient.

"Je pense que pour certains pays, il est essentiel de prolonger le moratoire pendant une période significative", a déclaré le ministre norvégien des affaires étrangères, Espen Barth Eide, ajoutant que cela aiderait à démontrer que les ministres seraient capables d'apporter quelque chose de concret lors de la réunion de Yaoundé.

LES ENTREPRISES CRAIGNENT L'INCERTITUDE

Depuis près de trente ans, le moratoire sur le commerce électronique est prolongé jusqu'à la prochaine conférence ministérielle.

Les États-Unis souhaitent que les grandes entreprises technologiques américaines telles qu'Amazon, Microsoft et Apple bénéficient d'un environnement réglementaire stable, sans avoir à craindre et à supporter les coûts liés à l'introduction par certains pays de droits de douane susceptibles d'avoir une incidence sur le commerce numérique transfrontalier.

John Bescec, directeur des affaires douanières et commerciales chez Microsoft, a déclaré que les entreprises étaient déjà confrontées à l'incertitude concernant les services numériques transfrontaliers et qu'elles avaient besoin de prévisibilité.

"Dans l'économie numérique, l'incertitude n'est pas synonyme de flexibilité. L'incertitude est synonyme d'hésitation à investir", a-t-il déclaré.

Certains pays en développement estiment que le moratoire sur le commerce électronique les prive de recettes fiscales potentielles qu'ils pourraient réinvestir dans leur pays.

Sofia Scasserra, du groupe de réflexion Transnational Institute, a déclaré que le moratoire n'avait pas réussi à soutenir les économies numériques des pays en développement et a appelé à son expiration pour permettre la conclusion d'un nouvel accord qui les aiderait à rivaliser avec les géants américains de la Big Tech.

"Le moratoire n'a pas créé une marée montante qui a soulevé tous les bateaux. Il a créé un océan protecteur, protégé pour les quelques personnes qui possèdent déjà les plus gros bateaux", a-t-elle déclaré.

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