L'Inde s'apprête à mettre en place une politique relative aux centres de données alors que les inquiétudes concernant leur consommation d'électricité ne cessent de croître

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par Sethuraman N R et Munsif Vengattil

L'Inde s'apprête à mettre en place une politique relative aux centres de données, a déclaré mercredi un ministre, précisant que le gouvernement souhaitait éviter que les consommateurs ne paient leur électricité plus cher, alors que la consommation d'énergie de ce secteur suscite des inquiétudes à l'échelle mondiale.

* Cette initiative fait suite aux protestations de riverains dans des villes telles que Mumbai et Visakhapatnam contre les centres de données prévus par Amazon AMZN.O et Google

GOOGL.O , en raison notamment de préoccupations liées à la consommation d’eau et d’électricité.

* L’Inde ne dispose pas d’une politique spécifique pour ce secteur, qui est réglementé par les normes environnementales et de construction existantes, certains États proposant toutefois leurs propres mesures incitatives.

* Le ministre délégué aux Technologies de l'information, Jitin Prasada, qui a fait cette annonce mercredi, n'a pas précisé la portée de cette politique ni la date de son dévoilement.

* Les centres de données occupent une place centrale dans le programme d’investissement du Premier ministre Narendra Modi, qui a invité “toutes les données du monde à s’installer en Inde”.

* Le gouvernement de Modi considère ce secteur comme une opportunité de 200 milliards de dollars.

* “L’Inde est un terrain très propice aux centres de données hyperscale”, a déclaré Prasada lors d’un événement organisé à New Delhi par l’Autorité centrale de l’électricité, un organisme gouvernemental.

* Il a expliqué que, dans certains pays, les centres de données privaient les consommateurs d’électricité, ce qui les obligeait à payer leur facture plus cher, et “nous ne voulons pas en arriver là”.

* Les riverains du site d’Amazon, situé à la périphérie de Mumbai, ont manifesté pour dénoncer la pression exercée sur les réseaux d’électricité et d’eau ainsi que les nuisances sonores; de leur côté, les écologistes affirment que le projet de Google à Visakhapatnam, d’une valeur de 15 milliards de dollars , menace la faune sauvage et utilise de manière abusive les terres appartenant à un temple.

* Google et Amazon ont nié toute faute et affirment que ces préoccupations sont infondées, leurs installations utilisant des technologies de pointe pour réduire au minimum la consommation de ressources.