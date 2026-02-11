L'Inde révisera tous les 3 à 5 ans l'année de référence pour les données relatives à l'IPC, au PIB et à la production industrielle, selon un fonctionnaire

L'Inde prévoit de réviser l'année de référence des principaux indicateurs économiques, notamment l'indice des prix à la consommation, le produit intérieur brut et la production industrielle, tous les trois à cinq ans, afin de mieux saisir les changements structurels de l'économie, a déclaré un haut fonctionnaire mercredi.

Un cycle de révision régulier améliorera "la confiance des utilisateurs en rendant le système statistique plus réactif aux changements économiques", a déclaré Saurabh Garg, secrétaire du ministère des statistiques et de la mise en œuvre des programmes (MoSPI), qui publie les données relatives à l'inflation de détail, au PIB et à la production industrielle.

Le MoSPI prévoit de réviser l'année de référence du PIB tous les cinq ans et de mener la prochaine enquête sur la consommation des ménages après un intervalle de trois ans, a ajouté M. Garg.

Le gouvernement met à jour l'année de base des données de l'IPC après plus d'une décennie. La nouvelle série, basée sur l'enquête sur les dépenses de consommation des ménages 2023/24, devrait être publiée jeudi.

Le panier révisé de l'IPC passe de 299 à 358 articles pondérés, avec une plus grande couverture des services et de la consommation moderne, tout en ajoutant pour la première fois le loyer des maisons rurales.

Il reflétera l'évolution des habitudes de consommation dans les domaines de l'alimentation, du logement et des services, et inclura des données rétrospectives ainsi qu'un facteur de liaison afin d'assurer la continuité avec les séries précédentes, a déclaré M. Garg.

L'inflation annuelle des prix de détail en Inde a probablement augmenté pour un troisième mois consécutif pour atteindre 2,4 % en janvier , selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters, la hausse des prix des denrées alimentaires et des coûts de l'or et de l'argent coïncidant avec des effets de base favorables qui s'estompent.

La part de l'alimentation dans les dépenses des ménages a diminué, des enquêtes récentes montrant qu'elle représente 39,7 % des dépenses urbaines, contre environ 43 % en 2011-12. Dans les zones rurales, elle représente 47 %, contre 53 %.

Dans le cadre de l'amélioration de la méthodologie, le ministère a commencé à collecter les prix sur les plateformes numériques et de commerce électronique, y compris Amazon et Swiggy, dans 12 villes de plus de 2,5 millions d'habitants, a déclaré M. Garg.

Les prix des billets d'avion et des services de streaming OTT tels que Netflix sont également en train d'être ajoutés, a-t-il ajouté.