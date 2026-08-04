L'Inde ouvre la voie au rétablissement des commissions prélevées sur les paiements numériques

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* Une modification législative permettrait d'appliquer des frais aux commerçants sur les paiements UPI, selon certaines sources

* Le gouvernement envisagerait d'appliquer une commission MDR comprise entre 0,3% et 0,5% sur les transactions supérieures à 2 000 roupies, selon une source

* En juillet, le réseau UPI a traité 23,6 milliards de transactions pour un montant total de 29 900 milliards de roupies, selon les données

par Ashwin Manikandan et Nikunj Ohri

L'Inde a fait un pas de plus vers la réintroduction de frais pour les commerçants sur les transactions effectuées via son célèbre réseau UPI (Unified Payments Interface), après que des propositions de modification de la législation nationale sur les paiements ont été présentées mardi au Parlement.

L’UPI, l’un des plus grands réseaux de paiement en temps réel au monde, a traité 23,6 milliards de transactions d’une valeur de 29 900 milliards de roupies (313,5 milliards de dollars) en juillet, selon les données officielles. PhonePe ( WMT.O , filiale de Walmart) et Google Pay ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) dominent les paiements via l’UPI.

Les dirigeants du secteur font valoir depuis longtemps que la croissance des paiements numériques est devenue plus difficile à maintenir, car les entreprises de paiement ne perçoivent aucune commission sur les transactions UPI, ce qui limite leur capacité à investir dans l’écosystème.

Un amendement à la loi indienne sur les systèmes de paiement et de règlement, présenté au Parlement par la ministre des Finances Nirmala Sitharaman, permettrait l’introduction d’un taux de remise aux commerçants (MDR) sur les paiements numériques, selon des sources du secteur et des autorités de régulation.

Ces sources ont indiqué que cette modification créerait une base juridique pour la facturation d’un MDR, mais qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant le niveau des frais ni leur champ d’application.

Ces sources ont souhaité rester anonymes, car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer auprès des médias. Le ministère indien des Finances, la banque centrale et l’autorité nationale des paiements n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Un MDR est une commission versée par les commerçants aux banques et aux prestataires de services de paiement pour le traitement des transactions numériques. Alors que les cartes de crédit en Inde sont généralement soumises à un MDR d’environ 1,5% et les cartes de débit à un taux pouvant atteindre 0,9%, les transactions UPI sont actuellement gratuites pour les commerçants.

DEUX APPROCHES À L’ÉTUDE

Selon deux sources directement informées du dossier, les décideurs politiques envisagent deux grandes options: prélever un MDR sur les transactions dépassant un seuil défini ou imposer des frais calculés en fonction du chiffre d’affaires annuel du commerçant.

L’une des propositions consisterait à n’appliquer ces frais qu’aux grands commerçants, tout en maintenant la gratuité des paiements UPI pour les consommateurs et les petites entreprises, ont indiqué ces sources.

Le gouvernement étudie une proposition visant à imposer une MDR comprise entre 0,3% et 0,5% sur les transactions supérieures à 2 000 roupies (20,97 $ (XX,XX euros) pour les commerçants dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 15 millions de roupies, selon une source gouvernementale.

Un rapport publié mardi par Jefferies indique que les transactions supérieures à 2 000 roupies ne représentent que 4% du volume des paiements des commerçants, mais environ 67% de la valeur des transactions.

La société de courtage a estimé qu’une telle mesure pourrait générer des recettes comprises entre 50 et 100 milliards de roupies pour le secteur des paiements et profiter à des entreprises telles que Paytm PAYT.NS et Pine Labs PINL.NS .

(1 $ = 95,3800 roupies indiennes)