L'Inde interdit certains alcools de Diageo et d'Inbrew en raison de la présence d'arômes artificiels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur les étiquettes des produits Diageo, les chiffres de vente et les prix aux paragraphes 10 à 12)

* Les autorités de régulation indiennes s'inquiètent des arômes ajoutés à certains rhums et whiskies

* Selon des sources du secteur, les entreprises s'inquiètent de la décision de l'autorité de régulation

* L'Inde figure parmi les plus grands marchés mondiaux de l'alcool

par Aditya Kalra

L'autorité indienne de sécurité alimentaire a interdit la vente de certains whiskies et rhums populaires produits par la filiale indienne de Diageo et par la société indienne Inbrew Beverages, au motif qu'ils utilisaient des arômes artificiels au lieu d'un vieillissement approprié et d'ingrédients naturels pour obtenir leur goût et leur arôme.

L'Inde est l'un des plus grands marchés mondiaux de l'alcool, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à 40 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Diageo DGE.L est le premier groupe de spiritueux du pays en termes de part de marché, ses marques populaires rivalisant avec celles de Pernod Ricard, entre autres.

Les spiritueux fabriqués localement visés par les interdictions de l’autorité de régulation sont plus abordables que le rhum, le whisky et le scotch importés.

L’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes (FSSAI) a déclaré qu’elle autorisait l’utilisation de substances aromatisantes naturelles dans les boissons alcoolisées, mais que ses tests avaient révélé que certaines usines de Diageo et d’Inbrew ajoutaient des arômes de la boisson alcoolisée elle-même, comme par exemple ajouter un arôme de rhum au rhum.

“Il n’existe aucune pratique de fabrication reconnue au niveau international consistant à ajouter un arôme de rhum au rhum ou un arôme de whisky au whisky”, a déclaré la FSSAI dans un communiqué publié dimanche soir.

De tels arômes permettraient aux entreprises de contourner le processus de vieillissement ou l’utilisation d’ingrédients naturels tels que la mélasse, le malt ou le raisin, a ajouté la FSSAI.

MARQUES DE RUM TRADITIONNELLES, WHISKYS POPULAIRES

La FSSAI a indiqué avoir ordonné l’interdiction de la vente des produits de la filiale indienne de Diageo, United Spirits

UNSP.NS , notamment des marques populaires telles que le whisky Antiquity Blue et le whisky Royal Challenge, fabriqués dans l’État du Madhya Pradesh, ainsi que le whisky Bagpiper Deluxe et le rhum Old Cask Deluxe XXX d’Inbrew, produits dans le même État.

La FSSAI a également interdit la vente de trois variantes populaires d’Old Monk – l’une des marques de rhum les plus connues et les plus anciennes d’Inde – produites par Mohan Rocky Springwater dans l’ouest du Maharashtra.

Diageo India, Inbrew et Mohan Rocky Springwater n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le whisky Royal Challenge est l’un des produits les plus populaires de Diageo en Inde; il est décrit sur son site web comme “une fusion parfaite entre le scotch, les malts indiens et les alcools de céréales, assemblés à la perfection”. Selon Diageo, plus de 4,5 millions de caisses de neuf litres de Royal Challenge sont vendues chaque année en Inde.

Le prix de l’alcool varie selon les États indiens, mais dans l’Uttar Pradesh, une bouteille de 375 millilitres de whisky Royal Challenge ne coûte que 360 roupies indiennes (3,78 dollars).

Une analyse de l'étiquette du produit réalisée par Reuters a révélé qu'il contenait de l'eau, de l'alcool neutre de céréales, du scotch avec un “colorant naturel autorisé” ainsi que des “substances aromatisantes identiques au whisky”.

“NON CONFORME AUX NORMES”

Les tests de la FSSAI ont révélé que les produits examinés étaient “non conformes en raison de la présence d’arômes artificiels ou identiques à ceux de la nature ajoutés au produit”, a déclaré l’autorité de régulation.

Deux hauts responsables du secteur ont déclaré que les entreprises étaient préoccupées par cette décision et estimaient que l’ajout d’arômes était conforme à la réglementation indienne. Ils ont souhaité rester anonymes en raison du caractère sensible de la question.

On ignore si l’interdiction s’étend aux mêmes marques produites dans d’autres usines de ces entreprises, ou si elle ne concerne que quelques États. La FSSAI n’a pas répondu aux questions de Reuters. L'action de la FSSAI intervient alors que l'autorité de régulation renforce sa surveillance du secteur de l'alimentation et des boissons.

Elle a ordonné aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation “boissons énergisantes” de cesser d’utiliser cette désignation, rejetant ainsi les tentatives de sociétés telles que Pepsi PEP.O et Red Bull visant à bloquer cette intervention réglementaire, a rapporté Reuters la semaine dernière.