L'Inde devrait envisager de limiter l'accès aux médias sociaux en fonction de l'âge, selon un conseiller

L'Inde est un marché clé pour les entreprises de médias sociaux comme Meta

Le gouvernement doit envisager des limites d'accès basées sur l'âge, selon un conseiller

Les forfaits de données bon marché stimulent l'utilisation des applications de médias sociaux

L'addiction au numérique nuit aux résultats scolaires, selon un conseiller

Le principal conseiller économique de l'Inde a proposé des limites d'âge pour l'accès aux plateformes de médias sociaux qu'il a qualifiées de "prédatrices" dans leur approche du maintien des utilisateurs en ligne, ce qui pourrait porter un coup à Meta et YouTube sur leur plus grand marché d'utilisateurs.

Un tel changement alignerait l'Inde sur une tendance mondiale croissante , après que l'Australie est devenue l'année dernière le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Lundi, l'Assemblée nationale française a soutenu une législation visant à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que la Grande-Bretagne, le Danemark et la Grèce étudient la question.

Le conseiller, V. Anantha Nageswaran, a recommandé dans l'étude économique annuelle de l'Inde que les familles encouragent la limitation du temps d'écran, les heures sans appareil et le partage d'activités hors ligne.

"Des politiques de limitation d'accès en fonction de l'âge peuvent être envisagées, car les jeunes utilisateurs sont plus vulnérables à l'utilisation compulsive et aux contenus préjudiciables", écrit-il dans l'étude, publiée jeudi.

"Les plateformes devraient être responsables de l'application de la vérification de l'âge et des paramètres par défaut adaptés à l'âge."

LES ENTRPEPRISES DE MÉDIAS SOCIAUX VOIENT L'INDE COMME UN MARCHÉ ÉNORME

Les recommandations ne sont pas contraignantes, mais elles sont prises en compte dans les discussions politiques au sein du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Les recommandations antérieures ont donné lieu à des réformes fiscales, à un assouplissement des règles relatives aux investissements chinois et à un renforcement de l'infrastructure numérique.

L'Inde, deuxième marché mondial des smartphones avec 750 millions d'appareils et un milliard d'internautes, est un marché en pleine croissance pour les applications de médias sociaux, et ne fixe pas d'âge minimum pour y accéder.

Selon le cabinet d'études DataReportal, YouTube compte 500 millions d'utilisateurs en Inde, Facebook 403 millions et Instagram 481 millions.

Meta META.O , l'opérateur de Facebook, Alphabet GOOGL.O , la société mère de YouTube, et X n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Meta a déjà déclaré qu'il soutenait les lois relatives à la surveillance parentale, tout en ajoutant: "Les gouvernements qui envisagent des interdictions doivent veiller à ne pas pousser les adolescents vers des sites moins sûrs et non réglementés."

Au fil des ans, New Delhi s'est heurtée à plusieurs reprises à des entreprises de médias sociaux telles que Meta et X au sujet de la modération des contenus, du stockage local des données, de la sécurité des utilisateurs et du non-respect des injonctions de retrait de contenus dans les meilleurs délais.

Lors d'une conférence de presse, V. Anantha Nageswaran a qualifié jeudi les plateformes de "prédatrices" dans leur approche visant à maximiser l'engagement des utilisateurs et le temps qu'ils y consacrent, ajoutant que "ces algorithmes ciblent particulièrement les jeunes âgés de 15 à 24 ans."

Les plans de données télécoms bon marché ont stimulé l'utilisation des applications de médias sociaux ces dernières années, avec 75 % des jeunes utilisateurs de smartphones sur les applications, selon le rapport d'enquête.

"La dépendance numérique a des effets négatifs sur les résultats scolaires et la productivité au travail en raison des distractions, du manque de sommeil et de la baisse de concentration", a ajouté V. Anantha Nageswaran.

LES ENFANTS GLISSENT VERS UNE UTILISATION INCESSANTE

Cette recommandation fait suite aux efforts croissants déployés par les États indiens pour limiter le temps passé devant un écran par les jeunes.

L'État côtier de Goa et l'État méridional d'Andhra Pradesh ont déclaré qu'ils étudiaient le cadre réglementaire australien en vue d'interdire les écrans aux enfants.

"La confiance dans les médias sociaux est en train de s'effondrer", a écrit Nara Lokesh, ministre des technologies de l'information de l'Andhra Pradesh, sur X jeudi, indiquant que l'État étudierait les cadres juridiques pour un accès adapté à l'âge des enfants.

"Les enfants glissent vers une utilisation incessante, ce qui affecte leur capacité d'attention et leur éducation."

V. Anantha Nageswaran a déclaré que "nous sommes très heureux" que les deux États envisagent des restrictions pour les enfants.

Certains activistes et experts en technologie ont appelé à des mesures pour aider les enfants et les parents à développer une utilisation saine et sûre des médias sociaux, affirmant que les restrictions basées sur l'âge ne fonctionnent pas car les enfants peuvent les contourner avec de faux documents d'identification.