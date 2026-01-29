 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Inde devrait envisager de limiter l'accès aux médias sociaux en fonction de l'âge, selon un conseiller
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 12:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'Inde est un marché clé pour les entreprises de médias sociaux comme Meta

*

Le gouvernement doit envisager des limites d'accès basées sur l'âge, selon un conseiller

*

Les forfaits de données bon marché stimulent l'utilisation des applications de médias sociaux

*

L'addiction au numérique nuit aux résultats scolaires, selon un conseiller

(Ajoute les commentaires du conseiller économique en chef aux paragraphes 1, 13-15, 21) par Manoj Kumar et Munsif Vengattil

Le principal conseiller économique de l'Inde a proposé des limites d'âge pour l'accès aux plateformes de médias sociaux qu'il a qualifiées de "prédatrices" dans leur approche du maintien des utilisateurs en ligne, ce qui pourrait porter un coup à Meta et YouTube sur leur plus grand marché d'utilisateurs.

Un tel changement alignerait l'Inde sur une tendance mondiale croissante , après que l'Australie est devenue l'année dernière le premier pays à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 16 ans.

Lundi, l'Assemblée nationale française a soutenu une législation visant à interdire les médias sociaux aux enfants de moins de 15 ans, tandis que la Grande-Bretagne, le Danemark et la Grèce étudient la question.

Le conseiller, V. Anantha Nageswaran, a recommandé dans l'étude économique annuelle de l'Inde que les familles encouragent la limitation du temps d'écran, les heures sans appareil et le partage d'activités hors ligne.

"Des politiques de limitation d'accès en fonction de l'âge peuvent être envisagées, car les jeunes utilisateurs sont plus vulnérables à l'utilisation compulsive et aux contenus préjudiciables", écrit-il dans l'étude, publiée jeudi.

"Les plateformes devraient être responsables de l'application de la vérification de l'âge et des paramètres par défaut adaptés à l'âge."

LES ENTRPEPRISES DE MÉDIAS SOCIAUX VOIENT L'INDE COMME UN MARCHÉ ÉNORME

Les recommandations ne sont pas contraignantes, mais elles sont prises en compte dans les discussions politiques au sein du gouvernement du Premier ministre Narendra Modi. Les recommandations antérieures ont donné lieu à des réformes fiscales, à un assouplissement des règles relatives aux investissements chinois et à un renforcement de l'infrastructure numérique.

L'Inde, deuxième marché mondial des smartphones avec 750 millions d'appareils et un milliard d'internautes, est un marché en pleine croissance pour les applications de médias sociaux, et ne fixe pas d'âge minimum pour y accéder.

Selon le cabinet d'études DataReportal, YouTube compte 500 millions d'utilisateurs en Inde, Facebook 403 millions et Instagram 481 millions.

Meta META.O , l'opérateur de Facebook, Alphabet GOOGL.O , la société mère de YouTube, et X n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Meta a déjà déclaré qu'il soutenait les lois relatives à la surveillance parentale, tout en ajoutant: "Les gouvernements qui envisagent des interdictions doivent veiller à ne pas pousser les adolescents vers des sites moins sûrs et non réglementés."

Au fil des ans, New Delhi s'est heurtée à plusieurs reprises à des entreprises de médias sociaux telles que Meta et X au sujet de la modération des contenus, du stockage local des données, de la sécurité des utilisateurs et du non-respect des injonctions de retrait de contenus dans les meilleurs délais.

Lors d'une conférence de presse, V. Anantha Nageswaran a qualifié jeudi les plateformes de "prédatrices" dans leur approche visant à maximiser l'engagement des utilisateurs et le temps qu'ils y consacrent, ajoutant que "ces algorithmes ciblent particulièrement les jeunes âgés de 15 à 24 ans."

Les plans de données télécoms bon marché ont stimulé l'utilisation des applications de médias sociaux ces dernières années, avec 75 % des jeunes utilisateurs de smartphones sur les applications, selon le rapport d'enquête.

"La dépendance numérique a des effets négatifs sur les résultats scolaires et la productivité au travail en raison des distractions, du manque de sommeil et de la baisse de concentration", a ajouté V. Anantha Nageswaran.

LES ENFANTS GLISSENT VERS UNE UTILISATION INCESSANTE

Cette recommandation fait suite aux efforts croissants déployés par les États indiens pour limiter le temps passé devant un écran par les jeunes.

L'État côtier de Goa et l'État méridional d'Andhra Pradesh ont déclaré qu'ils étudiaient le cadre réglementaire australien en vue d'interdire les écrans aux enfants.

"La confiance dans les médias sociaux est en train de s'effondrer", a écrit Nara Lokesh, ministre des technologies de l'information de l'Andhra Pradesh, sur X jeudi, indiquant que l'État étudierait les cadres juridiques pour un accès adapté à l'âge des enfants.

"Les enfants glissent vers une utilisation incessante, ce qui affecte leur capacité d'attention et leur éducation."

V. Anantha Nageswaran a déclaré que "nous sommes très heureux" que les deux États envisagent des restrictions pour les enfants.

Certains activistes et experts en technologie ont appelé à des mesures pour aider les enfants et les parents à développer une utilisation saine et sûre des médias sociaux, affirmant que les restrictions basées sur l'âge ne fonctionnent pas car les enfants peuvent les contourner avec de faux documents d'identification.

Valeurs associées

ALPHABET-A
336,0100 USD NASDAQ +0,44%
META PLATFORMS
669,8400 USD NASDAQ -0,47%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • PHOTO DE FICHIER : Des piétons passent devant une succursale de H&M, à Stockholm
    H&M-Le bénéfice dépasse les prévisions au T4
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:19 

    Le distributeur suédois de mode ‍H&M a annoncé jeudi une hausse plus importante que prévu de ‌son bénéfice d'exploitation pour la période septembre-novembre, mais a ​déclaré que les ventes en ⁠décembre et janvier devraient baisser de 2% en monnaies ⁠locales.

  • Le logo du groupe suisse ABB, spécialisé dans les technologies de l'énergie et l'automatisation, lors de la conférence de presse annuelle de l'entreprise à Zurich
    ABB confiant pour 2026, lance un programme de rachat d’actions de $2 mds
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:18 

    ABB a déclaré jeudi être confiant pour 2026, après avoir publié ‍des résultats du quatrième trimestre légèrement supérieurs aux prévisions et annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d’actions ‌de deux milliards de dollars (1,67 milliard d'euros). ... Lire la suite

  • Des bouteilles de Cointreau sont exposées au Carre Cointreau, dans la distillerie Cointreau à Saint-Barthélemy-d'Anjou, près d'Angers
    Rémy Cointreau grimpe en Bourse, renoue avec la croissance au T3 grace aux USA
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:16 

    Rémy Cointreau grimpe en Bourse jeudi après avoir renoué avec la croissance des ventes durant le troisième trimestre de son exercice 2025-2026, dépassant les attentes avec l'amélioration de ‍l'activité aux États-Unis, un marché clef, tout en confirmant ses objectifs ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Illustration du logo de STMicroelectronics et d'une carte mère d'ordinateur
    STMicroelectronics-La prévision de CA au T1 dépasse les attentes
    information fournie par Reuters 29.01.2026 13:15 

    STMicroelectronics a annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires légèrement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, ‍le fabricant de puces signalant une poursuite de la reprise sur ses marchés clés, tout en signalant une charge de 141 millions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank