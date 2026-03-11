L'Inde demande aux consommateurs de ne pas paniquer face aux pénuries de gaz et d'économiser l'énergie

(Refonte, ajouts de détails) par Nidhi Verma

L'Inde a demandé mercredi aux consommateurs de ne pas paniquer au sujet de l'approvisionnement en gaz et d'économiser l'énergie dans la mesure du possible, alors que le deuxième importateur mondial de gaz de pétrole liquéfié (LPG) s'efforce de répondre à la demande intérieure. Le gouvernement fédéral a invoqué les pouvoirs d'urgence en ordonnant aux raffineurs de maximiser la production de GPL et de réduire les ventes à l'industrie afin d'éviter une pénurie pour les quelque 333 millions de foyers raccordés au GPL.

Les mesures prises par le gouvernement ont permis d'augmenter la production locale de GPL de 25 %, a déclaré Sujata Sharma, secrétaire adjointe au ministère fédéral du pétrole.

Malgré ces mesures, les restaurants, les hôtels et les industries de tous les secteurs commencent à ressentir les tensions dues à la réduction de l'approvisionnement en GPL, principalement utilisé comme combustible de cuisson.

« Les réservations paniques (de bouteilles de GPL) et les comportements de thésaurisation ont été motivés par des informations erronées », a déclaré Sharma. L'approvisionnement de l'Inde en pétrole brut, en GPL et en gaz naturel liquéfié (LNG) a été perturbé par des contraintes maritimes mondiales après que la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a interrompu le trafic à travers le Golfe et le détroit d'Ormuz .

L'Inde a consommé 33,15 millions de tonnes de gaz de cuisine l'année dernière, les importations représentant environ 60 % de la demande. Environ 90 % de ces importations provenaient du Moyen-Orient. L'Inde importe également environ la moitié de ses 190 millions de mètres cubes standard par jour (mscmd) de consommation de gaz.

Sharma a déclaré que les importations de GNL de 47,4 mmscmd ont été affectées par des contraintes d'approvisionnement et des cas de force majeure de la part de son principal fournisseur, le Qatar . L'Inde a commencé à détourner les approvisionnements en gaz des secteurs non prioritaires vers les utilisateurs clés.

L'Inde s'approvisionne en brut et en GNL auprès d'autres sources, deux cargaisons de GNL étant déjà en cours d'acheminement, a déclaré Sharma. Les raffineurs indiens ont acheté des millions de barils de pétrole russe flottant en haute mer après que Washington a accordé une dérogation de 30 jours aux sanctions .

La plupart des raffineries indiennes fonctionnent à pleine capacité, a-t-elle ajouté.

« Le conflit au Moyen-Orient a posé des défis au monde entier, mais la demande en carburant de l'Inde est satisfaite. Le gouvernement surveille en permanence la situation mondiale et prend les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement ininterrompu en carburant et protéger les ménages et les secteurs prioritaires », a-t-elle ajouté.