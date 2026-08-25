L'Inde confrontée à la mousson la plus faible depuis près de deux décennie avec El Niño

L'Inde s'apprête à connaître sa mousson la plus faible depuis près de deux décennies, les précipitations devant se situer, à la fin de la saison, à environ 15% en dessous de la moyenne à long terme, soit le niveau le plus bas depuis 2009, ont dit deux sources haut placées au sein du service météorologique.

Cette mousson déficitaire, provoquée par El Niño, pourrait nuire aux rendements agricoles, faire grimper les prix des denrées alimentaires et peser sur les revenus ruraux dans la cinquième économie mondiale, où ces pluies représentent environ 70% des précipitations annuelles du pays.

Une éventuelle absence de précipitations suffisantes en septembre, mois crucial pour la maturation des cultures, pourrait réduire les rendements des cultures semées en été, telles que le coton, le soja, le maïs et les légumineuses, tout en épuisant l'humidité du sol nécessaire aux cultures semées en hiver, comme le blé et le colza.

"Nous constatons actuellement l'impact d'El Niño sur les précipitations de la mousson. Il devrait être particulièrement marqué en septembre et nous pourrions enregistrer un déficit pluviométrique à deux chiffres", a déclaré un haut responsable du Service météorologique indien (IMD), qui a souhaité rester anonyme car il n'est pas autorisé à s'exprimer auprès des médias.

S'il se confirme, fin septembre, que l'Inde a connu des précipitations inférieures de 15% à la moyenne, ce serait près du double du chiffre de 8% retenu dans les premières prévisions du service météorologique pour cette année.

L'IMD devrait publier ses prévisions officielles pour septembre à la fin de ce mois.

Cette année, la mousson pourrait commencer à se retirer du nord-ouest du pays quelques jours plus tôt que d'habitude, à moins qu'un nouveau système météorologique ne se forme, a déclaré une deuxième source du service météorologique, qui a également souhaité rester anonyme.

La mousson commence généralement en juin et commence à se retirer dès le 17 septembre des régions du nord-ouest du pays, pour prendre fin dans tout le pays à la mi-octobre.

El Niño se renforce et devrait encore s'intensifier en septembre, ce qui devrait réduire les précipitations sur l'Inde.

Phénomène climatique naturel, caractérisé par des températures de surface de la mer inhabituellement élevées dans le centre et l'est du Pacifique équatorial, El Niño perturbe les régimes météorologiques mondiaux et peut entraîner un assèchement dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est et d'autres régions.

Le service météorologique australien a dit au début de l'été que l'édition 2026 d'El Niño - dont les effets sont amplifiés par le changement climatique - risque de devenir, au cours du second semestre, la plus puissante de ces sept dernières décennies.

Par le passé, l'Inde a connu des précipitations inférieures à la moyenne pendant la plupart des années El Niño, ce qui a parfois entraîné de graves sécheresses qui ont détruit les récoltes et contraint les autorités à limiter l’exportation de certaines céréales.

A ce stade, l'un des épisodes El Niño les plus intenses, qui se manifeste tous les deux à sept ans et dure généralement entre neuf et 12 mois, s'est produit en 2015 et 2016, provoquant alors une sécheresse généralisée en Asie et une forte baisse de la production de céréales et d'oléagineux.

L'Inde a enregistré 13% de précipitations en moins que la moyenne depuis le début de la saison de la mousson, le 1er juin.

Les précipitations ont été inférieures de 35,4% à la moyenne en juin, avant qu'un excédent de 1% en juillet n'apporte un bref répit. La mousson s'est à nouveau affaiblie en août, les précipitations s'inscrivant jusqu’à présent à 15% en dessous de la moyenne.

(Rajendra Jadhav, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Zhifan Liu)