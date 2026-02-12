L'Inde approuve la proposition d'achat de 114 avions de combat Rafale à Dassault, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Conseil d'acquisition de la défense de l'Inde a approuvé jeudi une proposition initiale d'achat de 114 avions de combat Rafale à l'entreprise française Dassault Aviation pour un montant de 3,25 billions de roupies (280,4 milliards de dollars), ont rapporté les médias locaux.

L'effectif des escadrons de chasse de l'armée de l'air s'est réduit à 29 au cours des derniers mois, bien en deçà du nombre approuvé de 42. Son cheval de bataille, le MiG-21, a été retiré du service en septembre et d'autres variantes précoces du MiG-29, le Jaguar anglo-français et le Mirage 2000 français, devraient également s'envoler vers le crépuscule dans les années à venir.

New Delhi a longtemps compté sur l'importation de machines et d'armes pour ses forces armées, mais une récente initiative du Premier ministre Narendra Modi a contribué à stimuler la fabrication locale.

Pour l'armée de l'air indienne, l'ère de la fabrication nationale a commencé dans les années 1980, mais n'a porté ses fruits qu'au cours de la dernière décennie, lorsque l'avion de chasse Tejas a été introduit pour remplacer les MiG-21 de l'ère soviétique.

Hindustan Aeronautics HIAE.NS a commandé près de 180 variantes avancées du Mk-1A, mais n'a pas encore commencé les livraisons en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement des moteurs chez GE Aerospace GE.N .

Les tensions accrues avec ses voisins ont obligé l'armée indienne à se moderniser.

La proposition ouvre la voie à la discussion des détails commerciaux et techniques de l'accord entre les deux pays, après une visite du président français Emmanuel Macron en Inde.