 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Inde approuve la proposition d'achat de 114 avions de combat Rafale à Dassault, selon certaines sources
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 09:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Conseil d'acquisition de la défense de l'Inde a approuvé jeudi une proposition initiale d'achat de 114 avions de combat Rafale à l'entreprise française Dassault Aviation pour un montant de 3,25 billions de roupies (280,4 milliards de dollars), ont rapporté les médias locaux.

L'effectif des escadrons de chasse de l'armée de l'air s'est réduit à 29 au cours des derniers mois, bien en deçà du nombre approuvé de 42. Son cheval de bataille, le MiG-21, a été retiré du service en septembre et d'autres variantes précoces du MiG-29, le Jaguar anglo-français et le Mirage 2000 français, devraient également s'envoler vers le crépuscule dans les années à venir.

New Delhi a longtemps compté sur l'importation de machines et d'armes pour ses forces armées, mais une récente initiative du Premier ministre Narendra Modi a contribué à stimuler la fabrication locale.

Pour l'armée de l'air indienne, l'ère de la fabrication nationale a commencé dans les années 1980, mais n'a porté ses fruits qu'au cours de la dernière décennie, lorsque l'avion de chasse Tejas a été introduit pour remplacer les MiG-21 de l'ère soviétique.

Hindustan Aeronautics HIAE.NS a commandé près de 180 variantes avancées du Mk-1A, mais n'a pas encore commencé les livraisons en raison de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement des moteurs chez GE Aerospace GE.N .

Les tensions accrues avec ses voisins ont obligé l'armée indienne à se moderniser.

La proposition ouvre la voie à la discussion des détails commerciaux et techniques de l'accord entre les deux pays, après une visite du président français Emmanuel Macron en Inde.

Valeurs associées

DASSAULT AVIATION
327,6000 EUR Euronext Paris +1,87%
GE AEROSPACE
313,920 USD NYSE -0,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank