L'Inde accuse PepsiCo et Monster d'avoir commercialisé leurs produits sous l’étiquette “boisson énergisante” afin de tromper les consommateurs

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* Les boissons énergisantes, rendues extrêmement populaires par PepsiCo en Inde au fil des ans

* L'autorité de régulation indienne intensifie son action contre l'entreprise au sujet de l'étiquetage

* Le dossier déposé par l'autorité de régulation alimentaire met en évidence les risques sanitaires liés aux boissons énergisantes

* Un tribunal indien examinera cette semaine le recours contre l'interdiction d'étiquetage

par Arpan Chaturvedi et Aditya Kalra

L'autorité indienne de régulation alimentaire a accusé PepsiCo et Monster Beverage de commercialiser leurs boissons à forte teneur en caféine en tant que boissons énergisantes afin de « tromper » les consommateurs, selon des documents judiciaires consultés par Reuters, marquant ainsi une escalade dans sa défense de l'interdiction d'étiquetage.

Cette bataille juridique s’inscrit dans le cadre d’une campagne de répression sans précédent en matière de sécurité alimentaire en Inde et est considérée comme un test permettant de déterminer jusqu’où l’autorité de régulation peut aller dans le contrôle des étiquettes. Le marché des boissons énergisantes devrait atteindre 1,6 milliard de dollars d’ici 2028, avec une croissance annuelle des ventes de 12,6%, soit un rythme plus rapide qu’aux États-Unis et en Chine, selon Euromonitor.

PepsiCo PEP.O , qui a popularisé les boissons énergisantes en Inde avec le lancement en 2017 de la boisson Sting vendue en bouteilles à 21 cents, et Monster Beverage MNST.O ont intenté des recours judiciaires distincts contre une décision prise en juin interdisant l’utilisation du terme « boisson énergisante », arguant que l’autorité de régulation avait agi sans avertissement préalable et sans donner aux entreprises la possibilité d’être entendues.

La FSSAI, qui demande le rejet de ces recours, a déclaré que l’Inde n’avait jamais établi de normes pour la catégorie des boissons énergisantes.

“C’est délibérément dans le but de tromper les consommateurs qu’un produit est commercialisé sous l’appellation “boisson énergisante””, a déclaré la FSSAI dans des documents judiciaires datés du 28 octobre.

Le mois dernier, la Haute Cour de Delhi a autorisé ces entreprises à écouler leurs anciens stocks portant la mention “boisson énergisante”, mais leur a interdit d’utiliser cette mention sur tout nouveau stock.

PRÉOCCUPATIONS SANITAIRES

PepsiCo et Monster n’ont pas répondu aux questions de Reuters, pas plus que la FSSAI. L’affaire doit être examinée dans le courant de la semaine.

Ce bras de fer a également donné lieu à des poursuites judiciaires de la part de Red Bull, Hell Energy et de la société indienne Reliance Consumer, qui fait partie du groupe Reliance

RELI.NS du milliardaire Mukesh Ambani.

Les derniers documents déposés au tribunal montrent que l’autorité de régulation met en avant les implications sanitaires des boissons énergisantes, affirmant qu’elles contiennent des taux élevés de caféine, de sucre et de taurine, un acide aminé qui, selon les chercheurs, peut contribuer à des problèmes de santé.

“Les préoccupations réglementaires trouvent leur origine dans de graves risques pour la santé publique et dans la tromperie des consommateurs”, indique la FSSAI dans ses documents.

Dans un contexte de préoccupations sanitaires croissantes à l’échelle mondiale, l’Angleterre a annoncé une interdiction de ces boissons pour les moins de 16 ans à compter d’avril prochain.