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L'incendie du champ gazier de Shah à Abou Dhabi est dû à une attaque de drone, selon le bureau des médias
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 07:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre pour dire champ de gaz, et non de pétrole, et le paragraphe 1 pour dire champ de gaz, et non de pétrole et de gaz)

Les autorités d'Abou Dhabi ont fait face lundi à un incendie sur le champ gazier de Shah, provoqué par une attaque de drone, et ont déclaré qu'aucun blessé n'avait été signalé jusqu'à présent, a rapporté le bureau des médias d'Abou Dhabi.

Le champ gazier de Shah est l'un des plus grands du monde et se trouve à 180 km (111.85 miles) au sud-ouest d'Abu Dhabi.

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