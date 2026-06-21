L'incendie aurait été maîtrisé à la raffinerie de Marathon, dans la baie de Galveston, au Texas, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Un incendie a été maîtrisé dimanche dans un four de la centrale de cogénération qui alimente en vapeur et en électricité la raffinerie de Marathon Petroleum
MPC.N d'une capacité de 631 000 barils par jour (bpd) dans la baie de Galveston, à Texas City, au Texas, selon deux personnes bien informées des opérations de l'usine.
Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, n’a pas précisé dans quelle unité l’incendie s’était déclaré à la raffinerie de Galveston Bay, qui est la deuxième plus grande du pays. Les pompiers de la raffinerie « ont éteint un petit incendie », a déclaré M. Kheiry. Aucun blessé n’a été signalé.
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