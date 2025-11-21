L'IHC d'Abu Dhabi s'intéresse aux actifs étrangers de Lukoil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

IHC s'ajoute à la liste des prétendants potentiels aux actifs étrangers de Lukoil

*

Les sanctions américaines perturbent les activités de Lukoil à l'étranger

(Mise en contexte de l'ensemble de l'information) par Rachna Uppal, Dmitry Zhdannikov et Yousef Saba

Le conglomérat d'Abu Dhabi International Holding Company IHC.AD a fait part au Trésor américain de son intérêt pour le rachat des actifs étrangers du groupe pétrolier russe Lukoil LKOH.MM , a déclaré la société en réponse à une enquête de Reuters.

IHC, un conglomérat d'Abu Dhabi dirigé par un membre important de la famille régnante des Émirats arabes unis, s'ajoute à une liste croissante de soumissionnaires potentiels pour les actifs internationaux de Lukoil, qui comprend les majors pétrolières ExxonMobil et Chevron, et la société américaine de capital-investissement Carlyle.

Les actifs internationaux de Lukoil sont en jeu depuis que les États-Unis ont imposé des sanctions à l'entreprise. Washington a rejeté le négociant suisse en matières premières Gunvor comme acheteur potentiel, ouvrant ainsi le processus à d'autres. Ceux-ci ont jusqu'au 13 décembre pour discuter avec Lukoil et l'approbation des États-Unis sera nécessaire pour des transactions spécifiques.

À la question de savoir si IHC a informé le Trésor américain de son intérêt pour les actifs étrangers de Lukoil, IHC a répondu: "Oui, nous avons exprimé notre intérêt pour les actifs étrangers de Lukoil: "Oui, nous avons exprimé notre intérêt pour les actifs étrangers de Lukoil

IHC n'a pas fait d'autres commentaires.

Le mois dernier, les États-Unis ont imposé des sanctions aux deux plus grandes compagnies pétrolières russes, Rosneft et Lukoil, alors que Washington cherche à faire pression sur Moscou pour qu'elle mette fin à la guerre en Ukraine.

Depuis l'imposition des sanctions, Lukoil a dû faire face à des perturbations croissantes de ses actifs à l'étranger , qui représentent environ 0,5 % de la production mondiale de pétrole.

Lukoil possède trois raffineries en Europe, des participations dans des champs pétroliers au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en Irak, au Mexique, au Ghana, en Égypte, aux Émirats arabes unis et au Nigeria, ainsi que des centaines de stations-service dans le monde entier, y compris aux États-Unis.

IHC a un large éventail d'activités, notamment dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'immobilier, de l'agriculture et de l'exploitation minière, avec des investissements mondiaux aux États-Unis, en Inde , en Amérique latine et en Afrique.

Son directeur général a déclaré cette semaine à Reuters qu'IHC pourrait déployer 30 à 35 milliards de dollars sur un cycle de 18 mois, en finançant ses investissements par une combinaison de dettes et de capitaux propres.

IHC, la plus grande société cotée en bourse d'Abu Dhabi, est présidée par le cheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, frère du président des Émirats arabes unis et conseiller à la sécurité nationale, qui est également à la tête de deux des fonds souverains de l'émirat.

IHC est détenue à 61,2 % par Royal Group, une société d'investissement privée appartenant au cheikh Tahnoon.

Le cheikh Tahnoon est considéré comme un élément clé de l'ambition des Émirats arabes unis de devenir un centre mondial de l'intelligence artificielle et il rencontre régulièrement des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise de premier plan à l'échelle mondiale.

Le président américain Donald Trump a accueilli le cheikh Tahnoon à la Maison Blanche en mars.

(1 $ = 3,6723 dirhams des Émirats arabes unis)