L'IFF dépasse ses estimations de résultats trimestriels grâce à la résistance de la demande

International Flavors and Fragrances

IFF.N a annoncé un bénéfice ajusté supérieur aux attentes des analystes pour le troisième trimestre, grâce à une demande stable et à une réorientation vers des activités à plus forte marge.

Les actions de la société basée à New York ont augmenté de 3 % après la cloche.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

International Flavors & Fragrances amieux résisté auralentissement des dépenses de consommation que ses pairs tels que l'allemand Symrise SY1G.DE , car la demande constante d'ingrédients pour l'alimentation, la maison et les soins personnels a permis de compenser les pressions inflationnistes.

CONTEXTE

Le fléchissement des tendances dans le secteur de la beauté et dans certaines catégories de produits alimentaires a conduit les clients à réduire leurs stocks, ce qui a incité le fournisseur à se débarrasser de ses activités secondaires et à se concentrer davantage sur les arômes, les parfums et les ingrédients de santé.

IFF est en train de vendre ses activités de trituration, de concentrés et de lécithine de soja au négociant en céréales américain Bunge Global BG.N .

CITATIONS CLÉS

"Dans un environnement plus difficile, nous faisons ce que nous avons dit que nous ferions: nous maintenons les prévisions financières que nous avons partagées en février et faisons avancer notre stratégie de croissance", a déclaré le directeur général Erik Fyrwald.

"Dans le même temps, nous poursuivons nos efforts d'optimisation de notre portefeuille afin d'en libérer tout le potentiel."

PAR LES CHIFFRES

International Flavors & Fragrances a enregistré un bénéfice ajusté de 1,05 $ par action pour le troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,01 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société, qui fournit des ingrédients et des solutions aromatiques utilisés dans les produits alimentaires et les boissons, a réitéré ses prévisions de ventes annuelles de 10,6 à 10,9 milliards de dollars.

Les ventes nettes trimestrielles de la société ont chuté de 8 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 2,69 milliards de dollars. Les analystes attendaient en moyenne 2,63 milliards de dollars.